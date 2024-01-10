Diisukan ke Bayern Munich, Ronald Araujo Tegaskan Bertahan di Barcelona

BARCELONA – Bek Barcelona, Ronald Araujo menepis rumor akan merapat ke Bayern Munich. Araujo menegaskan, fokusnya saat ini adalah memberikan yang terbaik untuk Blaugrana -julukan Barcelona.

Bayern Munich sedang mengalami krisis bek tengah setelah Kim Min-jae dipastikan akan absen dalam beberapa pertandingan mendatang. Kim diketahui akan membela Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan di Piala Asia 2023.

Selain itu, Tarek Buchmann yang merupakan pemain muda juga sedang mengalami cedera. Situasi itu membuat Bayern Muenchen kini hanya mempunyai dua bek tengah murni, Dayot Upamecano dan Matthijs de Ligt.

Berangkat dari itu, Die Rotten -julukan Bayern Munich- dilaporkan sedang membidik Ronald Araujo. Pemain berpaspor Uruguay itu tentunya akan menjadi opsi yang bagus untuk mengisi kekosongan bek tengah Bayern Munich.

Namun, Araujo tidak tertarik dengan isu tersebut. Dia mengatakan fokusnya saat ini adalah berupaya membawa Barcelona meraih yang terbaik. Terlebih, Araujo sekarang sudah dipercaya mengenakan ban kapten.

“Setiap jendela transfer kami punya cerita tentang saya, mereka juga mengatakan tentang Man United musim panas lalu. Fokus saya adalah di Barcelona,” kata Araujo dilansir dari cuitan akun X Fabrizio Romano (@FabrizioRomano), Rabu (10/1/2024).