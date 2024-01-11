Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Gunakan Full Pemain Liga Lokal di Piala Asia 2023, Nomor 1 Tim Juara Bertahan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |14:57 WIB
5 Negara yang Gunakan Full Pemain Liga Lokal di Piala Asia 2023, Nomor 1 Tim Juara Bertahan
5 Negara yang Gunakan Full Pemain Liga Lokal di Piala Asia 2023. (Foto: Laman resmi VFF)
TERDAPAT 5 negara yang menggunakan full pemain liga lokal di Piala Asia 2023 yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, Piala Asia 2023 akan segera bergulir di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Sebanyak 24 tim pun sudah dibagi menjadi enam grup yang berisikan empat tim. Mereka semua akan bersaing ketat demi bisa menjadi tim terbaik di Piala Asia 2023.

Untuk bisa berjaya, sejumlah tim jelas memanggil sejumlah pemain terbaiknya. Seperti halnya Jepang dan Korea Selatan yang membawa para pemain bintang mereka yang bermain di Eropa, seperti halnya Kaoro Mitoma, Takehiro Tomiyasu, Son Heung-min, hingga Hwang Hee-chan.

Timnas Indonesia juga memanggil pemain abroad seperti halnya Jordi Amat, Sandy Walsh, Marselino Ferdinan, Elkan Baggott, dan masih banyaki lagi. Semua itu jelas dilakukan demi bisa bersinar di Piala Asia 2023.

Para pemain abroad dinilai spesial karena mampu bersaing di luar liga lokal. Namun, anggapan itu tak berlaku untuk empat tim yang akan dibahas di artikel.

Karena nyatanya ada lima negara yang hanya membawa para pemain lokal untuk Piala Asia 2023. Lantas siapa saja tim tersebut?

Berikut 5 Negara yang Gunakan Full Pemain Liga Lokal di Piala Asia 2023:

5. Uni Emirat Arab (UEA)

Timnas UEA vs Thailand

UEA telah mengumumkan 26 pemain untuk Piala Asia 2023 pada 4 Januari 2024 silam. Menariknya, tim yang ditangani pelatih asal Portugal, Paulo Bento itu total hanya memanggil pemain yang berkompetisi di Liga UEA.

Al Jazira, Al Wasl, Al Ain, dan Shabab Al Ahli menjadi klub Liga UEA yang menyumbang banyak pemainnya di Piala Asia 2023. Hal serupa juga dilakukan Timnas UEA saat beraksi di Piala Asia 2019, di mana kala itu mereka melaju hingga ke semifinal.

