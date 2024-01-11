Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Qatar vs Lebanon di Laga Pembuka Piala Asia 2023, Live di iNews!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |14:33 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Qatar vs Lebanon di Laga Pembuka Piala Asia 2023, Live di iNews!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Qatar vs Lebanon di Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@qfa)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Qatar vs Lebanon di laga pembuka Piala Asia 2023 sudah diketahui. Laga itu bakal digelar di Stadion Lusail pada Jumat, 12 Januari 2023 pukul 23.00 WIB dan live di iNews TV.

Berstatus sebagai juara bertahan, Qatar tentu tak mau tampil malu-maluin di Piala Asia 2023. Terlebih di edisi kali ini, Qatar racikan Tintín Marquez berstatus sebagai tuan rumah.

Timnas Qatar

(Timnas Qatar bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023? (Foto: REUTERS)

Qatar sempat mencatatkan performal maksimal di medio November 2023. Dalam dua pertandingan yang dijalani sepanjang November 2023, Qatar menggilas Afghanistan 8-1 dan mempermalukan India 3-0 di kandang lawan.

Kemudian pada pengujung tahun atau pada 31 Desember 2023, Qatar menghabisi Kamboja dengan skor 3-0. Sayangnya dalam laga uji coba pamungkas sebelum mengarungi Piala Asia 2023 pada Jumat 5 Januari 2023 malam WIB, Qatar tumbang 1-2 dari Yordania.

Kekalahan ini merupakan alarm bahaya bagi Qatar. Jika tak segera berbenah, Qatar berpotensi gagal lolos ke fase selanjutnya.

Di matchday pertama Grup A Piala Asia 2023, Qatar ditantang tim Asia Barat lain, Lebanon. Lebanon berpotensi mengejutkan Qatar lewat kekuatan yang dimiliki.

Halaman:
1 2
      
