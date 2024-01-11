Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Faktor Ini, Shin Tae-yong Percaya Diri Timnas Indonesia Bisa Bersinar di Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |14:13 WIB
Gara-Gara Faktor Ini, Shin Tae-yong Percaya Diri Timnas Indonesia Bisa Bersinar di Piala Asia 2023
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong percaya diri pasukannya bisa bersinar di Piala Asia 2023. Sebab menurut Shin Tae-yong, dirinya memiliki faktor pengalaman yang dapat membantu Garuda meraih kemenangan di turnamen sepakbola terbesar se-Asia tersebut.

Sebagi informasi, Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia 2023. Di atas kertas, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- menjadi tim underdog alias tidak diunggulkan di grup tersebut karena memiliki ranking FIFA terendah.

Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 146 dunia, tertinggal jauh dari Jepang yang menempati peringkat 17 dunia, Irak (63 dunia), dan Vietnam (94 dunia). Kendati demikian, Shin Tae-yong tetap percaya diri skuad Garuda akan mampu meraih kemenangan.

Faktornya, karena pelatih yang akrab disapa STY itu merasa memiliki banyak pengalaman di berbagai turnamen termasuk saat melatih Timnas Indonesia hingga Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Faktor lainnya, Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berkualitas seperti Elkan Baggott hingga Ivar Jenner.

Shin Tae-yong

“Saya punya banyak pengalaman di turnamen dan saya menggunakannya untuk berkomunikasi dengan para pemain. Ini memberi saya kepercayaan diri," ujar Shin Tae-yong, mengutip dari Soha Vn, Kamis (11/1/2024).

“Semuanya akan saya coba manfaatkan berdasarkan pengalaman saya. Jujur saja, Indonesia adalah tim yang berkualitas. Saya tahu harus melangkah ke mana dan memimpin tim menuju kemenangan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
