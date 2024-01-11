Kisah Maarten Paes, Calon Pemain Timnas Indonesia yang Sudah Biasa Makan Masakan Khas Indonesia

KISAH Maarten Paes, calon pemain Timnas Indonesia yang sudah biasa makan masakan khas Indonesia akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, nama Maarten Paes tengah ramai dibicarakan pencinta sepakbola Tanah Air karena ia masuk ke dalam program naturalisasi oleh PSSI.

Untuk yang belum tahu, Maarten Paes merupakan pesepakbola berdarah Belanda-Indonesia yang kini bermain sebagai kiper di klub Amerika Serikat, Dallas FC. Diketahui darah Indonesia mengalir dari sang nenek yang lahir dan besar di Tanah Air.

Karena memiliki darah Indonesia itulah PSSI pun mencoba mendekati kiper berusia 25 tahun. Kabar baiknya, Maarten Paes memberikan respons positif dan tertarik untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia.

Bahkan saat ini Maarten Paes sudah ada di Jakarta, Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Bagi Maarten Paes yang lahir dan besar di Belanda, ternyata ia sudah cukup mengenal Indonesia dari sang nenek.

Menariknya, Maarten Paes pun sudah biasa makan masakan khas Indonesia yang dibuat langsung oleh neneknya. Saking terbiasanya memakan masakan Indonesia, Maarten Paes sampai merindukan masakan Tanah Air buatan neneknya tersebut ketika berada di Amerika Serikat.

Fakta menarik itu disampaikan langsung oleh Maarten Paes di youtube pribadinya. Bagi Maarten Paes, makanan Indonesia adalah salah satu makanan favoritnya.