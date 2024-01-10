Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Jebolan klub FC Utrecht yang Putuskan Bela Timnas Indonesia, Nomor 1 Maarten Paes!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |19:10 WIB
7 Pemain Jebolan klub FC Utrecht yang Putuskan Bela Timnas Indonesia, Nomor 1 Maarten Paes!
Maarten Paes merupakan satu dari tujuh pemain FC Utrecht yang memutuskan bela Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

TUJUH pemain jebolan klub FC Utrecht yang putuskan bela Timnas Indonesia akan dibahas oleh Okezone. Ternyata, cukup banyak pemain yang pernah berkostum klub Belanda tersebut di skuad Garuda!

Utrecht merupakan salah satu klub di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Meski tak setenar Ajax Amsterdam dalam menelurkan pemain-pemain bintang, klub tersebut ternyata tetap punya jebolan-jebolan berkelas.

FC Utrecht

Berikut 7 Pemain Jebolan FC Utrecht yang Putuskan Bela Timnas Indonesia.

7. Irfan Bachdim

Irfan Bachdim

Pemain pertama adalah Irfan yang pernah membela FC Utrecht pada 2003-2007. Pesepakbola yang kini bermain di Persik Kediri itu memutuskan membela Timnas Indonesia pada 2010 dan menjalani debut di Piala AFF tahun itu.

Bachdim sendiri bukan berstatus pemain naturalisasi. Dia memilih untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI), sama seperti Elkan Baggott.

6. Stefano Lilipaly

Stefano Lilipaly

Setelah Bachdim, ada nama Stefano Jantje Lilipaly. Pemain berdarah Maluku itu dinaturalisasi tepat ketika terjadi dualisme kepengurusan PSSI serta liga pada kurun 2011-2013.

Lilipaly kemudian menjalani debut di Timnas Indonesia pada 2013. Dia sempat berkostum Utrecht pada 2001 hingga 2010 dan pergi ke klub lain pada 2012.

5. Marc Klok

Marc Klok

Pemain Persib Bandung ini tak pernah mencicipi debut bersama FC Utrecht. Walau begitu, Klok pernah berkostum klub tersebut pada 2010-2013. Dia lalu mendapatkan status WNI setelah lima tahun berturut-turut tinggal di Indonesia pada 2017-2022.

