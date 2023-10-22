Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Keturunan yang Dikabarkan Diincar Shin Tae-yong Cetak Gol, FC Utrecht Menang 4-3 atas Ajax Amsterdam

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |21:40 WIB
Pemain Keturunan yang Dikabarkan Diincar Shin Tae-yong Cetak Gol, FC Utrecht Menang 4-3 atas Ajax Amsterdam
Ryan Flamingo tampil apik pada laga FC Utrecht vs Ajax Amsterdam (Foto: Twitter/@fcutrecht)
A
A
A

UTRECHT - Ryan Flamingo, pemain keturunan yang dikabarkan diincar Shin Tae-yong, berhasil mencetak gol. Ia membantu FC Utrecht menang 4-3 atas Ajax Amsterdam dalam lanjutan Liga Belanda 2023-2024.

Duel FC Utrecht vs Ajax Amsterdam itu berlangsung di Stadion Galgenwaard, Utrecht, Minggu (22/10/2023) malam WIB. Turun sebagai gelandang bertahan, Flamingo bermain selama 90 menit.

Ryan Flamingo mengemas satu gol dan satu assist pada laga FC Utrecht vs Ajax Amsterdam (Foto: Twitter/@fcutrecht)

Laga tersebut berlangsung sengit sejak menit awal. Namun, Flamingo berhasil memecah kebuntuan di menit ke-44. Tembakan keras pemain pinjaman dari Sassuolo itu membuat kiper Jay Gorter terperangah.

Utrecht lalu menambah satu gol lagi di menit ke-48 via Mike van der Hoorn di menit ke-48. Tertinggal 2-0, Ajax malah sempat membalikkan keadaan menjadi 2-3! Brace Kristian Hlynsson (52', 55') dan penalti Steven Bergwijn (68') membuat tim tamu balik memimpin.

Flamingo kembali beraksi. Kali ini, pemain berusia 20 tahun itu melepas assist untuk gol yang disarangkan Jens Toornstra di menit ke-70. Utrecht sanggup menyamakan skor menjadi 3-3.

Pada akhirnya, Utrecht menang dengan skor 4-3 setelah Oscar Luis Fraulo mencetak gol kemenangan di menit ke-90. Berkat hasil itu, mereka sukses menggeser Ajax Amsterdam ke posisi 17 dan naik satu setrip di atasnya dengan nilai enam dari sembilan laga.

