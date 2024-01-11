Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Komentari Absennya Rachmat Irianto Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |05:05 WIB
Bojan Hodak Komentari Absennya Rachmat Irianto Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (Foto: PT LIB)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak turut memberikan tanggapannya mengenai seorang pemainnya Rachmat Irianto yang harus absen bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar.

Pelatih asal Kroasia ini mengaku cukup menyayangkan ketidakhadiran Rachmat Irianto dalam skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pasalnya, gelandang andalannya itu mengalami cedera.

 

“Dia (Rachmat Irianto) belum dalam kondisi seratus persen dan cedera adalah hal yang sulit dikendalikan di pertandingan. Karena cederanya juga dari benturan dan sepak bola adalah olahraga kontak fisik, jadi cedera tentunya tidak bisa dihindarkan, kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (10/1/2024).

Meski demikian, pelatih berkepala plontos ini merasa karir Rachmat Irianto di dunia sepak bola masih panjang. Sebab pemainnya itu masih terbilang muda.

 BACA JUGA:

“Dia masih muda, masih ada peluang berikutnya di Piala Asia atau turnamen internasional lainnya,” tegasnya.

Bojan pun merasa tidak perlu memberikan motivasi kepada Rachmat Irianto meski tidak bisa terlibat di Piala Asia 2023 yang akan dimulai 15 Januari 2024 nanti. Baginya, pemilik nomor punggung 53 itu merupakan pemain profesional.

Halaman:
1 2
      
