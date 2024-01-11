Menang Comeback atas Fulham, Cody Gakpo Puji Mentalitas Luar Biasa Liverpool

LIVERPOOL – Penggawa Liverpool, Cody Gakpo memuji mentalitas skuadnya karena mampu bangkit dari keterpurukan saat melawan Fulham di leg pertama semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024, pada Kamis (11/1/2024). Menurut Gakpo, pemain Liverpool sukses memperlihatkan mentalitas yang matang sehingga yang awalnya sempat tertinggal, mereka akhirnya menang 2-1 atas Fulham.

Bermain di Stadion Anfields, The Reds -julukan Liverpool- terpaksa harus tertinggal lebih dahulu dari Fulham lewat gol William pada menit ke-19. Namun, Liverpool bisa bangkit dengan mencetak dua gol lewat Custin Jones menit ke-68 dan Cody Gakpo menit ke-71.

Cody Gakpo mengatakan kemenangan itu berkat kerja keras dan semangat tidak mau menyerah para pemain. Hal itu ditandai timnya dari tertinggal malah berbalik unggul.

“Itu adalah mentalitas di tim, di klub, di kota,” kata Gakpo dilansir dari laman Liverpool, Kamis (11/1/2024).

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan semangat juang tinnya harus terus dipertahankan. Sebab, dia nilai hal itu dapat membuat Liverpool mendapatkan banyak prestasi ke depan.