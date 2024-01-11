Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Menang Comeback atas Fulham, Cody Gakpo Puji Mentalitas Luar Biasa Liverpool

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:25 WIB
Menang <i>Comeback</i> atas Fulham, Cody Gakpo Puji Mentalitas Luar Biasa Liverpool
Selebrasi Cody Gakpo di laga Liverpool vs Fulham. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Penggawa Liverpool, Cody Gakpo memuji mentalitas skuadnya karena mampu bangkit dari keterpurukan saat melawan Fulham di leg pertama semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024, pada Kamis (11/1/2024). Menurut Gakpo, pemain Liverpool sukses memperlihatkan mentalitas yang matang sehingga yang awalnya sempat tertinggal, mereka akhirnya menang 2-1 atas Fulham.

Bermain di Stadion Anfields, The Reds -julukan Liverpool- terpaksa harus tertinggal lebih dahulu dari Fulham lewat gol William pada menit ke-19. Namun, Liverpool bisa bangkit dengan mencetak dua gol lewat Custin Jones menit ke-68 dan Cody Gakpo menit ke-71.

Cody Gakpo mengatakan kemenangan itu berkat kerja keras dan semangat tidak mau menyerah para pemain. Hal itu ditandai timnya dari tertinggal malah berbalik unggul.

“Itu adalah mentalitas di tim, di klub, di kota,” kata Gakpo dilansir dari laman Liverpool, Kamis (11/1/2024).

Liverpool vs Fulham

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan semangat juang tinnya harus terus dipertahankan. Sebab, dia nilai hal itu dapat membuat Liverpool mendapatkan banyak prestasi ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/45/3004450/breaking-news-klub-elkan-baggott-ipswich-town-promosi-ke-liga-inggris-2024-2025-menang-2-0-atas-huddersfield-Mt7iNrbWUb.jpg
Breaking News: Klub Elkan Baggott Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris 2024-2025 Usai Menang 2-0 atas Huddersfield
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/45/2978091/5-pesepakbola-asia-yang-ternyata-pernah-menang-piala-liga-inggris-nomor-1-legenda-korea-selatan-h797bdn3TH.jpg
5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/45/2976546/lupakan-kegagalan-juara-piala-liga-inggris-chelsea-siap-kalahkan-leeds-united-di-piala-fa-2023-2024-xZrovyI9RD.jpg
Lupakan Kegagalan Juara Piala Liga Inggris, Chelsea Siap Kalahkan Leeds United di Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/45/2976215/buntut-tekel-horor-ke-ryan-gravenberch-di-final-piala-liga-inggris-2023-2024-moises-caicedo-kena-semprot-andrew-robertson-5k8zmvrzKv.jpg
Buntut Tekel Horor ke Ryan Gravenberch di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Moises Caicedo Kena Semprot Andrew Robertson
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635369/kapten-fc-twente-pasang-badan-bela-nasib-mees-hilgers-ctb.webp
Kapten FC Twente Pasang Badan Bela Nasib Mees Hilgers
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/daiki_hashimoto.jpg
Daiki Hashimoto Ungkap Arti Spesial di Balik Gelar Ketiganya di Kejuaraan Dunia Senam Artistik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement