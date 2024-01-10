Menghitung Hari Hingga Perhelatan AFC Asian Cup 2023 Dimulai, Simak Fakta Menariknya!

JAKARTA - AFC Asian Cup Qatar 2023 atau yang dikenal sebagai Piala Asia 2023 Qatar akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Total terdapat 24 tim yang akan bersaing untuk mendapatkan Piala Asia di tahun ini.

Negara Qatar kembali menjadi tuan rumah untuk Piala Asia, ini merupakan kali ketiga Qatar menjadi tuan rumah setelah tahun 1988 dan 2011. Pada edisi 2023 kali ini Piala Asia memasuki gelaran ke-18 dengan berbagai tim terbaik dari Asia.

Indonesia berkesempatan untuk masuk dalam daftar negara yang bertanding dan tergabung dalam grup D dengan lawan yang berat yaitu Irak, Vietnam dan Jepang di fase penyisihan grup. Terakhir kali Indonesia bermain dalam Piala Asia pada tahun 2007 sekaligus sebagai tuan rumah.

Perebutan podium juara musim ini dimeriahkan oleh 24 negara yang ikut serta dan pergantian pemain yang tentunya akan mempengaruhi hasil pertandingan. Simak fakta menarik perhelatan AFC Asian Cup Qatar 2023 berikut ini:

1. Qatar Terpilih Menjadi Tuan Rumah Pengganti China

Piala Asia merupakan turnamen sepak bola continental tertua kedua di dunia yang dimulai sejak 1916 dan turnamen sepak bola continental tertua di urutan pertama ada Copa America dari benua Amerika.

China sebelumnya telah ditunjukkan untuk menjadi tuan rumah edisi 2023, namun China mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus menyelesaikan masalah Covid-19. Lalu Qatar terpilih dari dua negara yang mengajukan diri untuk jadi tuan rumah, yaitu Indonesia dan Korea Selatan.

2. Berlangsung di 9 Stadion Megah Qatar

Qatar sebagai tuan rumah AFC Asian Cup 2023 menyediakan 9 stadium megah dengan kapasitas yang fantastis hingga puluhan ribu orang untuk menjadi tempat berlangsungnya pertandingan enam grup dan fase gugur. Berikut daftar 9 stadium di Qatar yang menjadi tempat perhelatan pertandingan AFC Asian Cup 2023:

- Lusail Stadium (88.966 kapasitas)

- Abdullah bin Khalifah Stadium (10.000 kapasitas)

- Ahmad bin Ali Stadium (45.032 kapasitas)

- Al-Bayt Stadium (68.895 kapasitas)

- Jassim bin Hamad Stadium (15.000 kapasitas)

- Al Janoub Stadium (44.325 kapasitas)

- Al Thurmama Stadium (44.400 kapasitas)

- Education City Stadium (44.667 kapasitas)

- Khalifah International Stadium (45.857 kapasitas)

3. Berisi Pemain Tertua dan Termuda

Penjaga gawang Thailand yang tergabung dalam Buriram United, Siwarak Tedsungnoen menjadi pemain tertua dalam Piala Asia 2023. Lahir pada 20 April 1984, kiper andalan Thailand ini akan berusia 40 tahun ini.

Sementara itu, pemain termuda yang tercatat bermain di lapangan mengikuti Piala Asia 2023 adalah Beknaz Almazbekov asal Kirgistan. Tahun ini Beknaz berusia 18 tahun dan mulai bermain dari kompetisi U-19 Turki Super Lig.

