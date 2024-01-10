Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dapat Julukan Baru, Marselino Ferdinan Didukung sang Klub Jelang Perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |13:59 WIB
Dapat Julukan Baru, Marselino Ferdinan Didukung sang Klub Jelang Perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
KMSK Deinze dukung penuh Marselino Ferdinan di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLUB Marselino Ferdinan, KMSK Deinze, memberi dukungan kepada sang pemain yang segera memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. KMSK Deinze bahkan memberi julukan baru kepada Marselino Ferdinan, yakni Starboy (bintang muda).

“Starboy (bintang muda) kita Marselino Ferdinan akan membela Indonesia di Piala Asia 2024 bulan ini,” tulis akun X KMSK Deinze, Rabu (10/1/2024).

Marselino Ferdinan

“Semoga beruntung untuk pertandingan yang akan Anda hadapi Lino. Kami semua mendukung Anda!,” sambung akun tersebut.

Marselino Ferdinan masuk ke dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pemain 19 tahun itu bakal berjuang membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Mantan pemain Persebaya Surabaya ini selalu tampil di tiga laga uji coba yang telah dimainkan Timnas Indonesia, yakni dua kali melawan Libya dan satu laga kontra Iran. Sayangnya, skuad asuhan Shin Tae-yong menelan hasil minor, kalah 0-4 dan 1-2 dari Libya serta kalah telak 0-5 dari Iran.

Rentetan hasil minor ini tentu bukan hasil yang baik bagi tim besutan Shin Tae-yong. Apalagi Piala Asia 2023 segera bergulir di Qatar yakni mulai pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178290/alex_pastoor-aWBn_large.jpg
Pesan Menyentuh Alex Pastoor Usai Terdepak dari Timnas Indonesia, Tetap Punya Kesan Baik dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178262/erick_thohir-VJXu_large.jpg
Kapan PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178257/patrick_kluivert_kabarnya_telah_mendapatkan_tawaran_pekerjaan_setelah_dipecat_dari_jabatan_pelatih_timnas_indonesia_pssi-0p67_large.jpg
Patrick Kluivert Disebut Latih Beruang Kutub hingga Tarkam Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178242/timur_kapadze_dan_shin_tae_yong-z428_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze dengan Shin Tae-yong, bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1634909/sea-games-2025-calon-lawan-timnas-indonesia-u23-dibantai-klub-kampus-215-kmw.webp
SEA Games 2025: Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 Dibantai Klub Kampus 2-15
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/04/29/timur_kapadze.jpg
3 Alasan Timur Kapadze Dipecat dari Pelatih Timnas Uzbekistan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement