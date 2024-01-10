Dapat Julukan Baru, Marselino Ferdinan Didukung sang Klub Jelang Perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

KLUB Marselino Ferdinan, KMSK Deinze, memberi dukungan kepada sang pemain yang segera memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. KMSK Deinze bahkan memberi julukan baru kepada Marselino Ferdinan, yakni Starboy (bintang muda).

“Starboy (bintang muda) kita Marselino Ferdinan akan membela Indonesia di Piala Asia 2024 bulan ini,” tulis akun X KMSK Deinze, Rabu (10/1/2024).

“Semoga beruntung untuk pertandingan yang akan Anda hadapi Lino. Kami semua mendukung Anda!,” sambung akun tersebut.

Marselino Ferdinan masuk ke dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pemain 19 tahun itu bakal berjuang membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Mantan pemain Persebaya Surabaya ini selalu tampil di tiga laga uji coba yang telah dimainkan Timnas Indonesia, yakni dua kali melawan Libya dan satu laga kontra Iran. Sayangnya, skuad asuhan Shin Tae-yong menelan hasil minor, kalah 0-4 dan 1-2 dari Libya serta kalah telak 0-5 dari Iran.

Rentetan hasil minor ini tentu bukan hasil yang baik bagi tim besutan Shin Tae-yong. Apalagi Piala Asia 2023 segera bergulir di Qatar yakni mulai pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.