SEPAKBOLA DUNIA

Vietnam Miliki Skuad Rata-Rata Tinggi Pemain Paling Pendek di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia di Atas Malaysia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |13:15 WIB
Vietnam Miliki Skuad Rata-Rata Tinggi Pemain Paling Pendek di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia di Atas Malaysia!
Timnas Vietnam jadi skuad dengan rata-rata tinggi terendah di Piala Asia 2023. (Foto: laman resmi VFF)
PIALA Asia 2023 tinggal menghitung hari dan ada banyak hal menarik terkait kompetisi yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 tersebut. Salah satunya adalah soal rata-rata tinggi pemain, yang mana Tim Nasional (Timnas) Vietnam dinobatkan sebagai skuad terpendek di Piala Asia 2023.

Akun instagram @theaseanfootball baru membagikan daftar tinggi rata-rata pemain di 24 tim yang berpartisipasi di Piala Asia 2023. Terlihat yang menarik adalah penghuni paling bawah dalam daftar tersebut, yakni Vietnam.

Timnas Vietnam menduduki posisi ke-24 lantaran rata-rata tinggi pemainnya lebih rendah dari 23 tim lainnya di Piala Asia 2023. Padahal, rata-rata tinggi pemain Vietnam tidak terlalu pendek, yakni sekira 175,38 cm.

Hanya saja, tim-tim lain ternyata memiliki rata-rata tinggi pemain yang lebih tinggi dari skuad asuhan Philippe Troussier tersebut. Sementara di urutan pertama ada Timnas Iran.

Tim Melli –julukan Timnas Iran– memiliki rata-rata tinggi pemain sekira 183,81 cm. Hanya unggul tipis dari China yang berada di 183,19 cm dan Irak dengan 182,73.

Daftar rata-rata tinggi pemain di Piala Asia 2023

Menariknya, Timnas Indonesia berada di papan tengah dalam daftar tersebut. Itu berarti skuad Garuda memiliki rata-rata tinggi pemain yang tidak rendah, tapi juga tidak terlalu tinggi.

