Media Belanda Heboh Bahas 9 Pemain Belanda yang Diambil Timnas Indonesia

Jay Idzes, 1 dari 10 pemain Belanda yang dinaturalisasi menjadi WNI dalam dua tahun terakhir. (Foto: PSSI)

MEDIA Belanda, @voetbal_form, membahas 9 pemain Belanda yang diambil Timnas Indonesia. Mereka mengunggah kesembilan foto pemain Belanda yang sudah dan segera memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

Sejak pengujung 2021, Shin Tae-yong rutin meminta kepada PSSI untuk merebut hati sejumlah pemain keturunan. Pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia ini diharapkan mau menjalani proses naturalisasi dan mendapatkan paspor Indonesia.

(Jay Idzes resmi menjadi WNI pada Desember 2023. (Foto: PSSI)

Uniknya, mayoritas pemain yang dinaturalisasi berasal dari Belanda. Dalam kurun dua tahun terakhir, ada sembilan pemain asal Belanda yang sudah dan akan mendapat status Warga Negara Indonesia (WNI).

Mereka ialah Shayne Pattynama (tanpa klub), Jay Idzes (Venezia), Rafael Struick (ADO Den Haag), Ivar Jenner (Jong Utrecht), Thom Haye (SC Heerenveen), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers), Nathan Tjoe-A-On (Swansea City), Maarten Paes (FC Dallas) dan Sandy Walsh (KV Mechelen).

Dari nama-nama di atas, Thom Haye, Maarten Paes dan Nathan Tjoe belum resmi menjadi WNI. Nathan Tjoe tinggal menjalani sumpah WNI, sedangkan Thom Haye dan Maarten Paes berkas naturalisasinya sedang diproses.

Sebenarnya jumlahnya ada 10 pemain, mengingat ada juga Ragnar Oratmangoen. Namun, winger atau gelandang Fortunaa Sittard ini terlewat dari hitungan @voetbal_form.