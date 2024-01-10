Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Ini, Masyarakat Malaysia Optimistis Timnas Indonesia Permalukan Vietnam di Piala Asia 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |12:24 WIB
Gara-Gara Ini, Masyarakat Malaysia Optimistis Timnas Indonesia Permalukan Vietnam di Piala Asia 2023!
Timnas Indonesia diprediksi menang lawan Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: VFF)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia dengan akun TikTok @fxqnxa, optimistis Timnas Indonesia menang atas Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Jumat, 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Keyakinan itu muncul karena Vietnam menjalani persiapan yang kurang maksimal jelang mengarungi Piala Asia 2023. Vietnam tidak menggelar pemusatan latihan di luar negeri layaknya Timnas Indonesia.

Phillipe Troussier

(Philippe Troussier belum sanggup dongkrak prestasi Vietnam. (Foto: VFF)

Setibanya di Qatar pada pekan lalu, skuad asuhan Philippe Troussier ini pun hanya melakoni satu laga uji coba. Hasilnya bersua Kirgistan semalam, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan kalah 1-2!

Kualitas Kirgistan sendiri tak terlalu istimewa di percaturan sepakbola Asia. Di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja, Kirgistan kalah 3-4 dari Malaysia.

Akun TikTok @fxqnxa menilai Timnas Vietnam tak lagi garang setelah ditinggalkan Park Hang-seo. Philippe Troussier yang ditunjuk sebagai suksesor gagal mengangkat kualitas permainan Golden Stars –julukan Vietnam.

Masyarakat Malaysia optimistis Timnas Indonesia

(Masyarakat Malaysia optimistis Timnas Indonesia kalahkan Vietnam. (Foto: TikTok/@fxqnxa)

“Kesempatan untuk Indonesia mencuri tiga poin penuh melawan Vietnam. Sejak ditinggalkan Park Hang-seo, performa Vietnam menurun,” tulis akun @fxqnxa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178262/erick_thohir-VJXu_large.jpg
Kapan PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178257/patrick_kluivert_kabarnya_telah_mendapatkan_tawaran_pekerjaan_setelah_dipecat_dari_jabatan_pelatih_timnas_indonesia_pssi-0p67_large.jpg
Patrick Kluivert Disebut Latih Beruang Kutub hingga Tarkam Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178242/timur_kapadze_dan_shin_tae_yong-z428_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze dengan Shin Tae-yong, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178240/erick_thohir-ATpL_large.jpg
Pelatih Baru Timnas Indonesia Masih Misteri, Erick Thohir Tegas Tolak Jawab saat Jadi Menpora
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1634975/turun-kelas-apriyanifadia-pasang-target-juara-indonesia-masters-ii-2025-sxw.webp
Turun Kelas, Apriyani/Fadia Pasang Target Juara Indonesia Masters II 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/lrt_run_break_the_rush.jpg
3.000 Pelari Serbu Jakarta! LRT Run Kampanyekan Hidup Sehat dan Transportasi Publik Modern
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement