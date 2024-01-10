Gara-Gara Ini, Masyarakat Malaysia Optimistis Timnas Indonesia Permalukan Vietnam di Piala Asia 2023!

Timnas Indonesia diprediksi menang lawan Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: VFF)

MASYARAKAT Malaysia dengan akun TikTok @fxqnxa, optimistis Timnas Indonesia menang atas Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Jumat, 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Keyakinan itu muncul karena Vietnam menjalani persiapan yang kurang maksimal jelang mengarungi Piala Asia 2023. Vietnam tidak menggelar pemusatan latihan di luar negeri layaknya Timnas Indonesia.

(Philippe Troussier belum sanggup dongkrak prestasi Vietnam. (Foto: VFF)

Setibanya di Qatar pada pekan lalu, skuad asuhan Philippe Troussier ini pun hanya melakoni satu laga uji coba. Hasilnya bersua Kirgistan semalam, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan kalah 1-2!

Kualitas Kirgistan sendiri tak terlalu istimewa di percaturan sepakbola Asia. Di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja, Kirgistan kalah 3-4 dari Malaysia.

Akun TikTok @fxqnxa menilai Timnas Vietnam tak lagi garang setelah ditinggalkan Park Hang-seo. Philippe Troussier yang ditunjuk sebagai suksesor gagal mengangkat kualitas permainan Golden Stars –julukan Vietnam.

(Masyarakat Malaysia optimistis Timnas Indonesia kalahkan Vietnam. (Foto: TikTok/@fxqnxa)

“Kesempatan untuk Indonesia mencuri tiga poin penuh melawan Vietnam. Sejak ditinggalkan Park Hang-seo, performa Vietnam menurun,” tulis akun @fxqnxa.