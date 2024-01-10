Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Cuma Main Sebentar di Laga Timnas Indonesia vs Iran, Shin Tae-yong Buka Suara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |11:59 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. (Foto: PSSI)
DOHA – Kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Asnawi Mangakualam akhirnya dimainkan pelatih Shin Tae-yong saat Garuda kalah 0-5 dari Iran di laga uji coba yang berlangsung Selasa 9 Januari 2024. Namun, Asnawi hanya mendapatkan menit bermain yang minim lantaran baru dimainkan di babak kedua.

Lantas, apa yang membuat Shin Tae-yong memutuskan untuk memainkan mantan penggawa Jeonnam Dragons tersebut? Mengingat Asnawi yang memang dikabarkan cedera hingga absen saat melawan Libya.

Untuk mengetahui jawaban tersebut, ada baiknya mengetahui bahwa Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan telak 0-5 dari Iran di Al Rayyan Sports Club, Doha, Qatar. Lima gol yang bersarang ke gawang Skuad Garuda dicetak oleh Shammar Ghoddos (3’), Rouzbeh Cheshmi (22’), Shahryar Moghanlou (36’), dan brace Mehdi Ghaedi (70’ dan 87’).

Dalam laga tersebut, sosok Asnawi akhirnya kembali merumput setelah absen di dua laga uji coba kontra sebelumnya melawan Libya. Namun di laga kemarin, pemain berusia 24 tahun itu tidak main sejak menit awal melainkan baru dimainkan pada babak kedua.

Asnawi Mangkualam

Shin Tae-yong pun angkat bicara. Pelatih asal Korea Selatan ini menjelaskan memang sengaja menurunkan Asnawi karena ingin melihat kondisi terkini pasca cedera yang menghantuinya.

“Untuk Asnawi memang sebelumnya ada masalah otot, jadi fokus rehabilitasi selama ini, dan memang hanya dimainkan 20-30 menitan untuk cek kondisi Asnawi seperti apa,” kata Shin Tae-yong, dilansir dari situs resmi PSSI, Rabu (10/1/2024).

