Kisah Cristiano Ronaldo yang Terbukti Ingkari Omongan Sendiri di Tahun 2015

TIDAK banyak yang tahu sejatinya kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr adalah bukti sang megabintang mengingkari omongannya sendiri yang ia lontarkan pada 2015 silam.

Dalam sebuah wawancara di The Jonathan Ross Show, Cristiano Ronaldo mengatakan hanya ingin mengakhiri kariernya di klub terbaik dunia. Ia bahkan menyebut jika dia tidak akan pernah bermain di klub-klub asal Liga Amerika Serikat, Qatar maupun Arab Saudi yang kerap menjanjikan gaji selangit.

Pernyataan Cristiano Ronaldo waktu itu merujuk kepada maraknya gelombang pemain top Eropa yang memilih mengakhiri kariernya di berbagai negara seperti Didier Drogba, Steven Gerrard, Frank Lampard, Andrea Pirlo hingga David Villa yang berbondong-bong ke Major League Soccer. Selain itu, ada Xavi Hernandez yang di tahun-tahun tersebut menjalin kontrak dengan klub Qatar, Al Sadd.

“Dalam pikiran saya, saya ingin finis di level teratas. Saya ingin menyelesaikan dengan bermartabat di klub yang bagus. Itu tidak berarti bermain buruk di liga Amerika Serikat, Qatar atau Dubai, tapi saya tidak melihat diri saya berada di sana,” kata Cristiano Ronaldo mengutip dari The Guardian, Selasa (9/1/2023).

Namun, pada tahun 2023 lalu, Cristiano Ronaldo membuat sebuah kabar mengejutkan yang sekaligus membuktikan ia telah mengingkari perkataannya sendiri. Tanpa ada desas desus apa pun, sang bintang asal Portugal memastikan hijrah ke Arab Saudi dan bergabung ke Al Nassr.

Cristiano Ronaldo menandatangani kontrak bernilai fantastis yang akan berakhir pada tahun 2025 mendatang di saat usianya sudah berkepala empat.