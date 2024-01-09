Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Cristiano Ronaldo yang Terbukti Ingkari Omongan Sendiri di Tahun 2015

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |12:13 WIB
Kisah Cristiano Ronaldo yang Terbukti Ingkari Omongan Sendiri di Tahun 2015
Kisha Cristiano Ronaldo yang mengingkari omongannya sendiri pada 2015. (Foto: REUTERS)
A
A
A

TIDAK banyak yang tahu sejatinya kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr adalah bukti sang megabintang mengingkari omongannya sendiri yang ia lontarkan pada 2015 silam.

Dalam sebuah wawancara di The Jonathan Ross Show, Cristiano Ronaldo mengatakan hanya ingin mengakhiri kariernya di klub terbaik dunia. Ia bahkan menyebut jika dia tidak akan pernah bermain di klub-klub asal Liga Amerika Serikat, Qatar maupun Arab Saudi yang kerap menjanjikan gaji selangit.

Cristiano Ronaldo

Pernyataan Cristiano Ronaldo waktu itu merujuk kepada maraknya gelombang pemain top Eropa yang memilih mengakhiri kariernya di berbagai negara seperti Didier Drogba, Steven Gerrard, Frank Lampard, Andrea Pirlo hingga David Villa yang berbondong-bong ke Major League Soccer. Selain itu, ada Xavi Hernandez yang di tahun-tahun tersebut menjalin kontrak dengan klub Qatar, Al Sadd.

“Dalam pikiran saya, saya ingin finis di level teratas. Saya ingin menyelesaikan dengan bermartabat di klub yang bagus. Itu tidak berarti bermain buruk di liga Amerika Serikat, Qatar atau Dubai, tapi saya tidak melihat diri saya berada di sana,” kata Cristiano Ronaldo mengutip dari The Guardian, Selasa (9/1/2023).

Namun, pada tahun 2023 lalu, Cristiano Ronaldo membuat sebuah kabar mengejutkan yang sekaligus membuktikan ia telah mengingkari perkataannya sendiri. Tanpa ada desas desus apa pun, sang bintang asal Portugal memastikan hijrah ke Arab Saudi dan bergabung ke Al Nassr.

Cristiano Ronaldo menandatangani kontrak bernilai fantastis yang akan berakhir pada tahun 2025 mendatang di saat usianya sudah berkepala empat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/46/3172693/fati_vazquez_dan_lamine_yamal_sempat_liburan_bareng_pada_musim_panas_2025_touchlinex-ekIS_large.jpg
Fati Vazquez: Lamine Yamal Punya Daftar Perempuan yang Dikencani Tiap Hari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172639/andressa_urach_mengaku_pernah_dikencani_cristiano_ronaldo_pada_2013_andressaurachofficial-vANu_large.jpg
Kisah Cristiano Ronaldo yang Dituduh Kencani PSK Bertarif Rp156 Juta per Jam, Apa Respons CR7?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172591/cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_akan_menikah_pada_2026_georginagio-juMO_large.jpg
Habiskan Rp223 Miliar, Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Disebut Picu Perang Dunia III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/45/3167879/kiper_manchester_united_andre_onana_menjadi_sasaran_empuk_kemarahan_para_demonstran_andreonana24-nPy8_large.jpg
Kisah Kiper Top Manchester United yang Ikut Jadi Amukan Pendemo Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1634847/pssi-belum-kantongi-nama-pelatih-baru-timnas-indonesia-wamenpora-baru-mau-rapat-nrc.webp
PSSI Belum Kantongi Nama Pelatih Baru Timnas Indonesia, Wamenpora: Baru Mau Rapat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/18/jorge_martin_dan_marco_bezzecchi_menjadi_rekan_du.jpg
Bos Aprilia Yakin Marco Bezzecchi dan Jorge Martin Bersinar di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement