Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Danilo Pastikan Juventus Bakal Pepet Terus Inter Milan di Klasemen Liga Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |00:25 WIB
Danilo Pastikan Juventus Bakal Pepet Terus Inter Milan di Klasemen Liga Italia 2023-2024
Juventus akan terus memepet Inter Milan di puncak klasemen Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Alberto Lingria)
A
A
A

SALERNO - Pemain Juventus Danilo menyatakan timnya akan terus berupaya memepet Inter Milan yang kini berada di puncak klasemen Liga Italia 2023-2024. Konsistensi akan menjadi kunci si Nyonya Tua berjuang meraih scudetto.

Bianconeri baru saja menang-2-1 atas Salernitana dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Arechi, Salerno, Italia, Minggu 7 Januari 2023 malam WIB.

Dusan Vlahovic mencetak gol kemenangan Juventus ke gawang Salernitana (Foto: Reuters/Alberto Lingria)

Sebatas informasi, Juventus saat ini berada di posisi kedua dengan 46 poin. Sementara itu, Inter Milan di puncak klasemen dengan 48 angka.

Danilo mengatakan timnya memang punya semangat besar dalam setiap laga untuk meraih kemenangan. Oleh dikarenakan, Juventus tidak ingin terlempar dari perebutan gelar juara.

"Hal terpenting adalah kamilah yang memiliki ambisi untuk melakukan sesuatu yang penting, dengan kerja tim, kerendahan hati, keinginan untuk selalu berkembang," tukas Danilo, dilansir dari Tuttomercatoweb, Selasa (9/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/51/1634427/janice-tjen-tembus-80-dunia-usai-juara-jinan-open-ranking-wta-tertinggi-dalam-kariernya-oci.webp
Janice Tjen Tembus 80 Dunia usai Juara Jinan Open, Ranking WTA Tertinggi dalam Kariernya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/malut_united_menghajar_persis_solo_3_1_pada_pekan.jpg
Hasil Super League: Persis Solo Takluk di Manahan, Malut United Pesta Lewat Aksi Del Pino
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement