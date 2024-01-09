Danilo Pastikan Juventus Bakal Pepet Terus Inter Milan di Klasemen Liga Italia 2023-2024

SALERNO - Pemain Juventus Danilo menyatakan timnya akan terus berupaya memepet Inter Milan yang kini berada di puncak klasemen Liga Italia 2023-2024. Konsistensi akan menjadi kunci si Nyonya Tua berjuang meraih scudetto.

Bianconeri baru saja menang-2-1 atas Salernitana dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Arechi, Salerno, Italia, Minggu 7 Januari 2023 malam WIB.

Sebatas informasi, Juventus saat ini berada di posisi kedua dengan 46 poin. Sementara itu, Inter Milan di puncak klasemen dengan 48 angka.

Danilo mengatakan timnya memang punya semangat besar dalam setiap laga untuk meraih kemenangan. Oleh dikarenakan, Juventus tidak ingin terlempar dari perebutan gelar juara.

"Hal terpenting adalah kamilah yang memiliki ambisi untuk melakukan sesuatu yang penting, dengan kerja tim, kerendahan hati, keinginan untuk selalu berkembang," tukas Danilo, dilansir dari Tuttomercatoweb, Selasa (9/1/2024).