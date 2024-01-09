Erik Ten Hag Bicara Kemungkinan Manchester United Pinjam Pemain di Bursa Transfer Januari

MANCHESTER – Erik Ten Hag tak menutup kemungkinan Manchester United bakal meminjam pemain di bursa transfer Januari ini. Sang pelatih mengatakan saat ini segala kemungkinan terbaik untuk timnya tengah dipertimbangkan.

Ten Hag terpaksa memanggil beberapa pemain muda dari akademi tim untuk mengisi bangku cadangan timnya saat Man United menang 2-0 atas Wigan di putaran ketiga Piala FA 2023/2024, Selasa (9/1/2024). Facundo Pellistri, yang berusia 22 tahun pun menjadi pemain outfield tertua yang ada di bangku cadangannya.

Pelatih asal Belanda itu tak bisa membawa Antony dalam laga itu karena cedera. Begitu juga dengan Christian Eriksen menderita sakit sehingga menambah panjang daftar pemain Setan Merah -julukan Man United- yang cedera.

Oleh karena itu, Ten Hag tak menampik kemungkinan bakal meminjam pemain di bursa transfer Januari ini. Hal itu sedang dikaji oleh pihak klub untuk mendapatkan keputusan terbaik.

“Kami mempertimbangkan segalanya. Apa yang menjadi kepentingan terbaik para pemain dan juga kepentingan terbaik bagi kami, tim, dan Manchester United, jadi kita akan lihat bagaimana kemajuan kami di bursa transfer nanti,” kata Ten Hag dilansir dari ESPN, Selasa (9/1/2024).

Pada akhir pekan ini, Bruno Fernandes dan kolega bakal menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford, Ten Hag pun berharap skuadnya bisa mendapatkan suntikan kekuatan dari beberapa pemain yang sudah pulih dari cedera.