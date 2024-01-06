Wayne Rooney Disebut Bakal Jadi Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag Dipecat?

MANCHESTER – Wayne Rooney disebut bakal jadi pelatih Manchester United suatu saat nanti. Akankah kabar ini membuat Rooney ditapuk menggantikan Erik Ten Hag?

Isu Wayne Rooney akan melatih Man United diungkap oleh mantan penyerang Setan Merah -julukan Manchester United, yakni Dimitar Berbatov. Dia membuat pernyataan itu setelah Wazza -sebutan akrab Wayne Rooney- resmi dipecat dari kursi pelatih Birmingham City per 2 Januari 2024.

Pemecatan itu dilakukan Birmingham usai serangkaian hasil buruk yang diraih tim. Dari 15 laga yang dijalani di bawah asuhan Rooney, Birmingham harus mendapat 9 kekalahan. Mereka pun hanya bisa mengoleksi 10 poin.

Birmingham kini duduk di peringkat 20 klasemen sementara Divisi Championship 2023-2024. Padahal, Birmingham sempat menempati tempat playoff alias keenam ketika Rooney ditunjuk sebagai pelatih menggantikan John Eustace pada Oktober 2023.

Meskipun masa jabatan Rooney buruk di St Andrews, Dimitar Berbatov ikut bersimpati terhadap mantan rekan setimnya itu di Old Trafford itu. Bahkan, dia masih menaruh rasa yakin bahwa Rooney akan bisa melatih Manchester United suatu saat nanti.

“Birmingham berada di posisi terbawah klasemen dan mereka mempunyai ambisi besar, sehingga hal ini menyebabkan keputusan untuk memecat Wazza. Itu sangat disayangkan," ungkap Berbatov, mengutip dari Sportbible.

“Di sisi lain, dia tidak punya waktu untuk membuktikan diri. Namun dalam sepakbola saat ini, yang terpenting adalah hasil,” lanjutnya.