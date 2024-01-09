Advertisement
LIGA INGGRIS

Piala Liga Inggris 2023-2024: Tak Targetkan Final, Pochettino Minta Chelsea Main Lepas Lawan Middlesbrough

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |21:43 WIB
Piala Liga Inggris 2023-2024: Tak Targetkan Final, Pochettino Minta Chelsea Main Lepas Lawan Middlesbrough
Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino (Foto: Reuters)
MIDDLESBROUGHMauricio Pochettino tak terlalu menargetkan Chelsea ke partai final Piala Liga Inggris 2023-2024. Ia hanya ingin timnya bermain lepas saat Middlesbrough pada leg pertama semifinal dini hari nanti.

Chelsea akan bertandang ke Riverside Stadium pada Rabu (10/1/2024) untuk melakoni laga leg pertama semifinal Piala Liga Inggris 2023/2024 kontra Middlesbrough. Pertandingan ini bisa menjadi saksi perjalanan Thiago Silva dan kolega untuk masuk ke final pertama mereka sejak 2021 silam, sekaligus mengantarkan Pochettino meraih trofi dalam musim perdananya dengan Pasukan London Biru.

 

Pasalnya, selama enam bulan pertama musim ini, The Blues -julukan Chelsea- tampil terseok-seok di Liga Inggris. Mereka pun tercecer di peringkat 10 dengan 28 poin saja dari 20 pertandingan.

Di sisi lain, Boro -julukan Middlesbrough- saat ini berada di peringkat 12 Championship, divisi kedua Liga Inggris, dua tingkat di atas Preston North End, yang dihajar Chelsea 4-0 di Stamford Bridge dalam laga putaran ketiga Piala FA 2023/2024. Namun, Christopher Nkunku harus menunggu hingga menit ke-58 untuk memecah kebuntuan setelah hanya menghasilkan sedikit peluang di babak pertama.

Pochettino pun memperingatkan para pemainnya untuk tidak merasa terbebani lagi saat melawan Middlesbrough sehingga kejadian di babak pertama kontra Preston tak terulang kembali. Menurutnya, anak buahnya tak wajib memikirkan lolos ke final agar bisa lebih menikmati permainan mereka di semifinal.

“Evolusi memang penting, tapi yang paling penting adalah fokus pada semifinal dan mencoba menikmati semifinal, tidak merasa wajib bagi kami untuk berada di final,” kata Pochettino dilansir dari laman resmi Chelsea, Selasa (9/1/2024).

