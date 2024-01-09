Jelang Semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024, Mauricio Pochettino Berapi-api Loloskan Chelsea ke Final: Demi Bangun Chemistry!

MIDDLESBROUGH – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, berharap timnya bisa menembus final Piala Liga Inggris 2023-2024. Sebab, pencapaian itu dinilai penting didapat Chelsea guna membangun chemistry pemain.

Ya, Chelsea akan turut berlaga di babak semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024. Mykhailo Mudryk dan kolega akan bertarung memperebutkan tiket final melawan Middlesbrough.

Chelsea pun bakal lebih dulu bertandang ke markas Middlesbrough di Riverside Stadium dalam laga leg I semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu 10 Januari 2024 pukul 03.00 WIB.

Setelah itu, laga leg Ii bakal dihelat di Stamford Bridge pada 24 Januari 2024. Calon lawan mereka di final adalah pemenang pertandingan semifinal lainnya antara Liverpool kontra Fulham.

Pochettino pun menilai pentingnya Pasukan London Biru bisa melenggang ke final Piala Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, hal itu akan sangat apik untuk membangun chemistry di dalam skuadnya yang sampai saat ini terbilang belum menyatu karena banyaknya pemain baru.

“Ini (ke final Piala Liga Inggris) sangat penting. Itu salah satu hal terpenting untuk menciptakan chemistry ini,” ujar Pochettino, dikutip dari laman resmi Chelsea, Selasa (9/1/2023).

“Pertama-tama antara kami dan seluruh staf di berbagai area, karena mungkin ada 120 orang yang menemui kami setiap hari, ini sangat penting,” lanjutnya.