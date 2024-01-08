Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Mulai Konsisten, Geoffrey Moncada Berharap AC Milan Bisa Jaga Momentum

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |03:25 WIB
Mulai Konsisten, Geoffrey Moncada Berharap AC Milan Bisa Jaga Momentum
AC Mlan mulai main konsisten, bisa jadi ancaman untuk Inter Milan dan Juventus. (Foto: Reuters)
MILAN - AC Milan perlahan kembali ke jalur kemenangan dan hal tersebut disambut baik oleh sang Direktur Teknik (Dirtek), Geoffrey Moncada. Dirtek AC Milan itu pun berharap timnya bisa menjaga momentum tersebut untuk mengejar ketertinggalan dari Inter Milan yang berada di puncak klasemen Liga Italia 2023-2024.

Ya, Milan akhirnya mulai konsisten lagi. Setidaknya Milan saat ini belum terkalahkan di empat laga terakhir mereka di Liga Italia musim ini.

Terbaru, Rossoneri -julukan AC Milan- baru saja menang 3-0 atas Empoli dalam pekan ke-19 Liga Italia 2023-2024. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Stadio Carlo Castellani, Minggu 7 Januari 2024.

Melihat permainan AC Milan yang mulai konsisten, Moncada pun memberikan pujian. Moncada senang dengan penampilan Milan saat bertandang ke markas Empoli.

Empoli vs AC Milan

Geoffrey Moncada mengatakan timnya tampil cukup apik dalam laga tandang itu. Alhasil, kemenangan yang ditargetkan AC Milan dapat diraih melawan Empoli.

“Kami memulai dengan baik, kami menyelesaikannya dengan baik'” Geoffrey Moncada dilansir dari Tuttomercato, Senin (8/1/2024).

