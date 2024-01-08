Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Piala FA seperti Hidup dan Mati, Erik ten Hag Ingin Manchester United Serius Lawan Wigan Athletic

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |13:40 WIB
Piala FA seperti Hidup dan Mati, Erik ten Hag Ingin Manchester United Serius Lawan Wigan Athletic
Erik ten Hag berharap Manchester United serius melawan Wigan Athletic di Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menyebut kompetisi piala seperti Piala FA adalah soal hidup dan mati. Oleh karena itu, dia ingin Iblis Merah serius kalah menghadapi Wigan Athletic di babak ketiga Piala FA 2023-2024.

Duel Wigan Athletic vs Manchester United itu akan berlangsung Selasa 9 Januari 2024 pukul 03.15 WIB di DW Stadium, Wigan. Ditilik dari berbagai sisi, tim tamu seharusnya menang dengan mudah.

Skuad Manchester United merayakan gol Scott McTominay ke gawang Chelsea (Foto: Reuters/Carl Recine)

Akan tetapi, Piala FA terkadang menjadi ajang pembunuh raksasa. Tim-tim besar sering kali rontok di babak-babak awal oleh kesebelasan yang berasal dari kasta lebih rendah.

Man United tentu tidak mau mengalami nasib seperti itu sebagai finalis musim lalu. Ten Hag pun sadar tim yang berasal dari kasta lebih rendah biasanya akan tampil 100% ketika menghadapi anak asuhnya.

Oleh karena itu, Bruno Fernandes dan kawan-kawan wajib tampil serius pada laga kontra Wigan. Ten Hag memasang ekspektasi tinggi untuk memenangi setiap pertandingan di Piala FA 2023-2024.

"Jadi, di kompetisi piala, ini selalu soal hidup dan mati, dan Anda harus siap. Musuh akan selalu tampil 100% melawan Man United, terutama ketika menghadapi Man United di Piala FA," tukas ten Hag, dikutip dari laman resmi Man United, Senin (8/1/2024).

Halaman:
1 2
      
