Jurgen Klopp Sangat Puas Liverpool Kalahkan Arsenal di Piala FA 2023-2024

LONDON - Jurgen Klopp sangat puas Liverpool berhasil mengalahkan Arsenal di babak ketiga Piala FA 2023-2024. Menurutnya, kemenangan itu cukup sulit didapat oleh The Reds.

Duel Arsenal vs Liverpool itu terjadi di Stadion Emirates, London, Senin (8/1/2024) dini hari WIB. Dua gol tim tamu disarangkan lewat bunuh diri Jakub Kiwior (80') dan Luis Diaz (90+5').

Selepas pertandingan, Klopp mengaku sangat bangga sekaligus puas karena Liverpool bisa meraih kemenangan di laga tersebut. Dia mengakui laga melawan Arsenal berjalan sulit.

“Saya sangat senang dan bangga kami bisa memenangkan pertandingan ini. Ini adalah hasil yang sangat sulit didapatkan. Mungkin yang tersulit yang kami alami,” kata Klopp, dilansir dari BBC, Senin (8/1/2024).

“Kami sedikit berubah di babak pertama. Kami benar-benar bermain baru di babak kedua. Kami mencetak gol dan memasukkan para pemain. Kami berjuang selama 95 menit,” imbuh pria asal Jerman itu.

Lebih lanjut, Klopp mengatakan Arsenal bisa saja keluar sebagai pemenang di laga tersebut karena memiliki banyak peluang. Namun, kemenangan The Gunners gagal karena kerja keras para pemain Liverpool.