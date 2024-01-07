Advertisement
LIGA ITALIA

Jelang Empoli vs AC Milan, Stefano Pioli Yakin Rossoneri Masih Ada Harapan untuk Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |06:15 WIB
Jelang Empoli vs AC Milan, Stefano Pioli Yakin <i>Rossoneri</i> Masih Ada Harapan untuk Juara
AC Milan akan menghadapi Empoli di pekan ke-19 Liga Italia 2023-2024. (Foto: Laman resmi AC Milan)
A
A
A

EMPOLI - Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, masih percaya diri timnya masih memiliki kans untuk menjadi juara Liga Italia 2023-2024. Untuk itu, demi mewujudkan targetnya tersebut, Pioli mau Milan selalu menang di laga-laga ke depan, termasuk saat melawan Empoli nanti malam, Minggu (7/1/2024).

Sebagaimana diketahui, Skuad Rossoneri -julukan AC Milan- berada di posisi ketiga dengan 36 poin. Milan tertinggal 12 poin dari Inter Milan yang berada di puncak klasemen kompetisi kasta teratas di Italia tersebut.

Jaraknya memang cukup jauh, tapi Stefano Pioli yakin perlahan Milan bisa mengejar. Sekarang ini, Pioli pun mau Milan fokus menghadapi Empoli di pekan ke-19 Liga Italia 2023-2024.

"Satu. Kemenangan. Hanya itu," kata Stefano Pioli dilansir dari laman Tuttomercato, Minggu (7/1/2024).

Stefano Pioli

Pelatih berusia 58 tahun itu mengatakan kemenangan pun akan menjadi tanda konsistensi AC Milan saat ini. Namun, dia pastikan laga itu tidak akan mudah buat tim asuhannya karena Empoli juga tidak mau menelan kekalahan di kandang.

Halaman:
1 2
      
