Hasil Arandina vs Real Madrid di Copa del Rey 2023-2024: Arda Guler Debut, Los Blancos Menang 3-1

Real Madrid lolos ke 16 besar Copa del Rey 2023-2024 usai menang 3-1 atas Arandina. (Foto: Instagram/realmadrid)

ARANDA DE DUERO – Real Madrid berhasil lolos ke 16 besar Copa del Rey 2023-2024 usai menang 3-1 atas Arandina, pada Minggu (7/1/2024) malam WIB. Bermain di Stadion El Montecillo, tim berjuluk Los Blancos tersebut tampil luar biasa hingga mampu memenangkan laga tersebut.

Madrid pun bisa dikatakan menang mudah atas tim kasta keempat Liga Spanyol tersebut. Namun, Los Blancos awalnya sempat kesulitan membobol gawang Arandina.

Terbukti babak pertama laga Arandina vs Madrid berakhir 0-0. Barulah di babak kedua Real Madrid berhasil bangkit.

Keran gol Madrid pertama kali dibuka oleh Joselu melalui tendangan penalti di menit 54. Semenit berselang dengan luar biasa Brahim Diaz pun ikut mencatatakan namanya di papan skor.

Lalu gol ketiga baru tercipta di akhir laga. Adalah Rodrygo Goes yang dengan mudah mencetak gol usai meneruskan umpan dari Brahim Diaz.

Ketika hendak mengakhiri laga dengan clean sheet, Madrid justru kebobolan di menit 90+3. Nahasnya gol itu justru tercipta karena gol bunuh diri Nacho.