HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Lugo vs Atletico Madrid di Copa del Rey 2023-2024: Memphis Depay Cetak Brace, Los Rojiblancos Menang 3-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |00:35 WIB
Hasil Lugo vs Atletico Madrid di Copa del Rey 2023-2024: Memphis Depay Cetak Brace, <i>Los Rojiblancos</i> Menang 3-1
Atletico Madrid lolos ke 16 besar Copa del Rey 2023-2024 usai menang 3-1 atas Lugo. (Foto: Instagram/atleticodemadrid)
LUGO Atletico Madrid sukses merebut kemenangan atas Lugo di 32 besar Copa del Rey 2023-2024, pada Sabtu 6 Januari 2024 malam WIB. Bermain di Stadion Anxo Carro, tim berjuluk Los Rojiblancos itu menang dengan skor meyakinkan 3-1.

Memphis Depay menjadi aktor utama kemenangan Atletico atas tim kasta ketiga Liga Spanyol tersebut. Sebab Depay menyumbang dua gol dalam kemenangan 3-1 atas Lugo tersebut.

Dengan kemenangan itu, Atletico Madrid memastikan diri lolos ke babak 16 besar Copa del Rey 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Atletico Madrid tampil luar biasa meski bermain di kandang lawan. Terbukti laga baru berjalan dua menit, tim asuhan Diego Simeone itu langsung unggul berkat gol dari Angel Correa.

Lugo vs Atletico Madrid

Namun, Lugo dapat membalas di menit 39 usai Leandro Antonetti menjebol gawang Atletico kawalan Jan Oblak. Babak pertama pun berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

Memasuki babak kedua, Atletico langsung tancap gas. Depay yang sedang on fire akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit 66.

Halaman:
1 2
      
