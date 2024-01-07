Jelang Arandina vs Real Madrid, Carlo Ancelotti Tegaskan Los Blancos Bakal Pertahankan Gelar Copa del Rey

ARANDA DE DUERO - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menegaskan Los Blancos –julukan Madrid– bertekad mempertahankan gelar Cope del Rey yang diraih musim lalu. Karena itu, Ancelotti mau Madrid langsung main maksimal saat melawan tim kasta keempat Liga Spanyol, yakni Arandina di 32 besar Copa del Rey 2023-2024.

Laga Real Madrid melawan Arandina berlangsung di Stadion El Montecillo, Minggu (7/1/2024) pukul 03.30 WIB. Meski bertindak sebagai tim tamu, El Real lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Terlebih, Real Madrid sedang dalam tren positif usai di lima laga di semua kompetisi sukses meraih empat kemenangan dan satu imbang.

Berbeda dengan sang tamu, Arandina memiliki performa kurang bagus karena meraih dua kekalahan, dua imbang dan satu kemenangan.

Kendati demikian, Arandina tak bisa dianggap remeh oleh Real Madrid meski sedang dalam performa buruk. Sebab, Arandina sempat menyingkirkan Real Murcia 1-0 dan Cadiz 2-1 untuk bisa melaju ke babak 32 besar Copa del Rey 2023-2024.

Meski melawan tim kasta keempat Liga Spanyol, Carlo Ancelotti tetap menargetkan kemenangan dalam laga nanti. Pelatih asal Italia itu bertekad untuk membawa timnya untuk mempertahankan gelar Copa del Rey.