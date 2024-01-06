Tak Remehkan Lawan, Real Madrid Siap Sikat Klub Kasta Keempat Arandina FC

ARANDA DE DUERO - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyatakan timnya siap menaklukan Arandina FC dalam babak 32 besar Copa Del Rey 2023-2024. Sekali pun lawan berasal dari kasta keempat Liga Spanyol, Los Blancos akan tetap serius.

Duel Arandina FC vs Real Madrid itu akan digelar di El Montecillo Stadium, Aranda de Duero, Minggu 7 Januari 2024 dini hari WIB. Tim tamu memasuki laga ini dengan status juara bertahan Copa del Rey.

Ancelotti mengatakan Copa Del Rey memang selalu meninggalkan kesan mendalam meski pun bukan prioritas utama. Tentunya, timnya sangat antusias menatap laga babak 32 besar dengan status juara bertahan.

"Kami adalah juara bertahan dan kompetisi ini memberi kami banyak kebahagiaan tahun lalu," kata Ancelotti, dikutip dari Tuttomercatoweb, Sabtu (6/1/2024).

Mantan pelatih AC Milan itu mengatakan timnya punya target menjadi juara kembali di ajang itu. Oleh karena itu, Real Madrid akan berusaha memenangkan dari laga ke laga.

"Kami akan melakukannya, coba untuk juara lagi," imbuh pria asal Italia itu.