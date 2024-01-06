Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Lini Pertahanan Timnas Indonesia Usai Kalah Lagi dari Libya 1-2

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |08:21 WIB
Media Vietnam Soroti Lini Pertahanan Timnas Indonesia Usai Kalah Lagi dari Libya 1-2
Laga Timnas Indonesia vs Libya jilid 2. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, soroti lini pertahanan Timnas Indonesia usai kalah lagi dari Timnas Libya 1-2 dalam laga uji coba. The Thao 247 menilai kurangnya konsentrasi di lini pertahan membuat Timnas Indonesia kemasukan dua gol dalam kurung waktu 20 menit.

Selain itu, The Thao 247 juga menyayangkan kegagalan Yakob Sayuri, Marselino Ferdinan, dan Justin Hubner yang tak bisa memaksimalkan peluang. Meski memiliki peluang bagus untuk membawa Timnas Indonesia membalikkan keadaan, penyelesaian akhir yang kurang bagus membuat Libya bisa menutup laga dengan kemenangan.

Timnas Indonesia vs Timnas Libya

"Kurangnya konsentrasi di lini pertahanan menyebabkan tim Indonesia kebobolan 2 gol berturut-turut dari Libya," tulis The Thao 247 dikutip, Sabtu (6/1/2024).

“Di babak kedua, tim Indonesia jelas menunjukkan niat menyerang, namun tim Libya tetap menunjukkan kegigihannya, bahkan serangannya terbilang lebih jelas dibandingkan lawannya,” lanjutnya.

Ya, pil pahit memang harus ditelan Timnas Indonesia lagi saat melawan Libya dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Bertanding di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, pada Jumat 5 Januari 2024 malam WIB, Yakob Sayuri langsung membawa Timnas Indonesia memimpin pada menit keenam.

Yakob Sayuri sukses memaksimalkan umpan yang diberikan Ivar Jenner. Tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti pun membuat kiper Libya, Murad Al Woheshi, terdiam.

Halaman:
1 2
      
