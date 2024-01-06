Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia vs Iran: Uji Coba Terakhir Sebelum Piala Asia 2023!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |07:41 WIB
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
JADWAL Timnas Indonesia vs Iran akan diulas dalam artikel ini. Laga uji coba terakhir sebelum Piala Asia 2023 itu akan dilakoni Ivar Jenner cs pada Selasa, 9 Januari 2024.

Ya, Timnas Indonesia terus menggempur persiapan jelang mentas di Piala Asia 2023. Turnamen itu sendiri akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Timnas Indonesia vs Timnas Libya

Perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan dimulai pada 15 Januari 2024 dengan melawan Timnas Irak. Kemudian, pasukan Shin Tae-yong akan berhadapan dengan Vietnam pada 19 Januari 2024. Terakhir, di laga babak penyisihan Grup D, Timnas Indonesia bakal bersua Jepang pada 24 Januari 2024.

Untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan kuat itu, Timnas Indonesia tak hanya menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki. Ada serangkaian laga uji coba yang dijalani skuad Garuda.

Dua laga uji coba sudah rampung dilakoni Timnas Indonesia di Turki dengan melawan Timnas Libya. Hasilnya, Timnas Indonesia kalah di dua laga tersebut.

Pada pertemuan pertama yang tersaji Selasa 2 Januari 2024, Timnas Indonesia kalah telak atas Libya dengan skor 0-4. Kemudian, di laga kedua yang digelar di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, pada Jumat 5 Januari 2024 malam WIB, Timnas Indonesia kalah tipis 1-2.

Usai dua laga itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Iran. Tetapi, laga uji coba itu akan digelar di Qatar.

Meski kalah di dua laga uji coba sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjamin Timnas Indonesia akan lebih baik lagi ke depannya. Dia siap membawa Timnas Indonesia lebih berkembang dengan skuad yang ada sekarang.

"Pastinya ya, saya ya mau mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan," ungkap Shin Tae-yong pascalaga Timnas Indonesia vs Libya jilid II di Antalya, dikutip dari video yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/1/2024).

