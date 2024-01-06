Yakob Sayuri Belum Puas Usai Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2, Targetkan Ini di Piala Asia 2023

ANTALYA – Bek kanan Timnas Indonesia, Yakob Sayuri, sukses mencetak gol saat melawan Timnas Libya jilid II di Turki. Meski begitu, Yakob Sayuri belum merasa puas. Dia pun berharap penampilannya bisa lebih berkembang dan konsisten lagi saat memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Yakob Sayuri merasa masih memiliki banyak kekurangan, baik itu dari segi bertahan maupun menyerang. Dia pun siap berbenah jelang Piala Asia 2023 yang sebentar lagi bergulir.

"Kalau soal penampilan saya sih, sebenarnya masih banyak kekurangan saya yang harus saya benahi, entah itu di attack maupun di defend," kata Yakob Sayuri pascalaga Timnas Indonesia vs Libya jilid II di Antalya, dikutip dari video yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/1/2024).

"Saya mencoba untuk terus belajar dan akan menonton kembali video pertandingan tadi. Yang baik saya tambah tingkatkan, dan yang kurang saya akan berusaha untuk fokus tingkatkan di latihan," tambahnya.

"Semoga di pertandingan Piala Asia, saya bisa tampil lebih konsisten dibandingkan pertandingan tadi," harapnya.

Ya, Yakob Sayuri mampu mencetak gol saat Timnas Indonesia kalah dari Libya 1-2 dalam laga uji coba jilid II. Laga tersebut digelar di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, pada Jumat 5 Januari 2024 malam WIB.

Yakob Sayuri sempat membawa suporter Timnas Indonesia bergembira usai mencetak gol pada menit ke-7. Pemain milik PSM Makassar itu melepaskan tendangan keras usai menerima assist dari Ivar Jenner yang membuat Timnas Indonesia unggul 1-0.

Sayangnya, Libya berhasil comeback lewat gol Mukhtar Al Shremi (10') dan Ahmed Ekrawa (20'). Setelah itu, Yakob Sayuri dan kolega terus menggempur pertahanan Libya hingga mendapatkan banyak peluang, meski pada akhirnya tidak mampu dikonversi jadi gol.