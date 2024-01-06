Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Yakob Sayuri Belum Puas Usai Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2, Targetkan Ini di Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |05:44 WIB
Yakob Sayuri Belum Puas Usai Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2, Targetkan Ini di Piala Asia 2023
Yakob Sayuri cetak gol di laga Timnas Indonesia vs Libya jilid 2. (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA – Bek kanan Timnas Indonesia, Yakob Sayuri, sukses mencetak gol saat melawan Timnas Libya jilid II di Turki. Meski begitu, Yakob Sayuri belum merasa puas. Dia pun berharap penampilannya bisa lebih berkembang dan konsisten lagi saat memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Yakob Sayuri merasa masih memiliki banyak kekurangan, baik itu dari segi bertahan maupun menyerang. Dia pun siap berbenah jelang Piala Asia 2023 yang sebentar lagi bergulir.

Yakob Sayuri

"Kalau soal penampilan saya sih, sebenarnya masih banyak kekurangan saya yang harus saya benahi, entah itu di attack maupun di defend," kata Yakob Sayuri pascalaga Timnas Indonesia vs Libya jilid II di Antalya, dikutip dari video yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/1/2024).

"Saya mencoba untuk terus belajar dan akan menonton kembali video pertandingan tadi. Yang baik saya tambah tingkatkan, dan yang kurang saya akan berusaha untuk fokus tingkatkan di latihan," tambahnya.

"Semoga di pertandingan Piala Asia, saya bisa tampil lebih konsisten dibandingkan pertandingan tadi," harapnya.

Ya, Yakob Sayuri mampu mencetak gol saat Timnas Indonesia kalah dari Libya 1-2 dalam laga uji coba jilid II. Laga tersebut digelar di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, pada Jumat 5 Januari 2024 malam WIB.

Yakob Sayuri sempat membawa suporter Timnas Indonesia bergembira usai mencetak gol pada menit ke-7. Pemain milik PSM Makassar itu melepaskan tendangan keras usai menerima assist dari Ivar Jenner yang membuat Timnas Indonesia unggul 1-0.

Sayangnya, Libya berhasil comeback lewat gol Mukhtar Al Shremi (10') dan Ahmed Ekrawa (20'). Setelah itu, Yakob Sayuri dan kolega terus menggempur pertahanan Libya hingga mendapatkan banyak peluang, meski pada akhirnya tidak mampu dikonversi jadi gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177535/patrick_kluivert-rBay_large.jpg
Patrick Kluivert Cs Resmi Terdepak dari Timnas Indonesia, Pengamat: Keputusan Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177530/louis_van_gaal-t9J4_large.jpg
Penjelasan Jurnalis Spanyol soal Peluang Louis van Gaal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177529/profil_louis_van_gaal_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-taWz_large.jpg
Profil Louis van Gaal, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177528/louis_van_gaal_kencang_dikabarkan_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-sxPR_large.jpg
Bukan Shin Tae-yong, Louis van Gaal Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633573/comeback-dramatis-janice-tjen-tembus-final-jinan-open-2025-fja.webp
Comeback Dramatis, Janice Tjen Tembus Final Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/timnas_putri_indonesia_u_17_gagal_lolos_ke_putaran.jpg
Timnas Putri Indonesia U-17 Gagal Lolos ke Piala Asia 2025 usai Kalah Tipis dari Myanmar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement