HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Janji Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Kalah 2 Kali dari Libya: Skuad Garuda Pasti Berkembang dan Lebih Baik ke Depannya!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |05:27 WIB
Janji Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Kalah 2 Kali dari Libya: Skuad Garuda Pasti Berkembang dan Lebih Baik ke Depannya!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
ANTALYA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bereaksi usai Ivar Jenner cs kalah dua kali dari Timnas Libya dalam laga uji coba di Turki. Dia menjamin Timnas Indonesia bakal lebih berkembang dan lebih baik lagi ke depannya.

Shin Tae-yong menilai skuad Timnas Indonesia masih kurang selama ini. Alhasil, skuad Garuda pun kerap kesulitan meraih kemenangan. Meskipun, Shin Tae-yong sejatinya ingin memenangkan setiap laga, termasuk kala berlaga di luar Indonesia.

Timnas Indonesia vs Timnas Libya

"Pastinya ya, saya ya mau mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan," ungkap Shin Tae-yong pascalaga Timnas Indonesia vs Libya jilid II di Antalya, dikutip dari video yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/1/2024).

"Tetapi selama ini memang skuadnya kurang, menurut saya. Jadi untuk ke depannya pasti akan berkembang, dan pasti akan lebih baik," lanjutnya.

"Jadi mohon para fans jangan terlalu buru-buru atas perkembangan kita. Jadi sedikit lebih sabar untuk perkembangan sepakbola Indonesia pasti akan lebih membaik," jelas Shin Tae-yong.

Ya, Timnas Indonesia lagi-lagi kalah dari Libya. Kali ini, skuad Garuda takluk 1-2 dalam laga uji coba jilid II di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, pada Jumat 5 Januari 2024 malam WIB.

Tim asuhan Shin Tae-yong itu sejatinya berhasil membuka keunggulan lebih dulu via gol Yakob Sayuri pada menit ke-7. Dia berhasil memanfaatkan assist ciamik dari Ivar Jenner.

Akan tetapi, keunggulan Timnas Indonesia tak bertahan lama. Libya langsung membayarnya dengan kontan lewat gol Mukhtar Al Shremi (10'). Bahkan, tim asal Afrika itu comeback lewat aksi Ahmed Ekrawa (20') usai memanfaatkan blunder yang dilakukan Rizky Ridho.

