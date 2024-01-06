Shin Tae-yong Cari Alasan Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari Libya: Kami Cuma Latihan Taktik 1 Hari

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyebut minimnya latihan taktik membuat timnya kalah 1-2 dari Libya di laga uji coba yang berlangsung di Antalya, Turki, Jumat (5/1/2024) malam WIB. Ia mengatakan fokus timnya selama pemusatan latihan di Turki adalah meningkatkan kondisi fisik para pemain, sehingga variasi taktik belum banyak dicoba.

Dalam laga yang berlangsung malam ini, Timnas Indonesia menunjukan perkembangan ketimbang kalah 0-4 di laga pertama pada Selasa, 2 Januari 2024 malam WIB. Terbukti, skuad asuhan Shin Tae-yong unggul 1-0 via aksi Yakob Sayuri pada menit ketujuh.

(Yakob Sayuri mencetak gol tunggal Timnas Indonesia ke gawang Libya. (Foto: PSSI)

Sayangnya, keunggulan itu tidak berlangsung lama. Sebab, dalam kurun 13 menit setelah gol Yakob Sayuri, Libya membalikkan kedudukan menjadi 2-1 via gol Mukhtar Al Shremi (10') dan Ahmed Ekrawa (20').

"Memang selama di Turki, kami sudah latihan fisik ya, tanpa bisa (fokus utama) latihan taktik. Memang satu hari sebelum pertandingan saja latihan taktik sebentar," kata Shin Tae-yong dalam keterangan pers yang diterima tim MNC Portal Indonesia (MPI).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Timnas Indonesia menerapkan salah satu formasi saat melawan Libya, yang mana akan diterapkan di Piala Asia 2023. Namun, strategi itu masih akan dimatangkan.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam. Irak menjadi lawan pertama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Senin, 15 Januari 2024.