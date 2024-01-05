Media Vietnam Nyinyir Timnas Indonesia yang Kalah 1-2 dari Libya: Kehilangan Poin di Ranking FIFA Sebelum Lawan Vietnam!

TIMNAS Indonesia kembali menelan kekalahan dari Libya dalam laga uji coba jilid II dengan skor 1-2 di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki pada Jumat (5/1/2024) malam WIB. Kekalahan ini tak luput dari sorotan media Vietnam, Soha Vn, yang menulis artikel dengan nada menyindir.

Dalam laga yang baru saja berakhir, Timnas Indonesia sejatinya sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Yakob Sayuri di menit ke-7. Namun, keunggulan tersebut tak bertahan lama setelah Libya membalas lewat gol Mukhtar Al Shremi (10') dan Ahmed Ekrawa (20').

Meskipun terus berusaha menyamakan kedudukan, Timnas Indonesia tak mampu menembus pertahanan Libya yang disiplin. Hasil ini membuat Indonesia menelan kekalahan kedua kalinya dari Libya setelah sebelumnya di jilid I dibantai 0-4 pada Selasa, 2 Januari 2024 malam IB.

Kekalahan ini pun dikapitalisasi oleh media Vietnam, Soha Vn, yang membuat artikel berjudul "Tim Indonesia dikurangi poin oleh FIFA sebelum bertemu dengan Vietnam". Artikel tersebut menyoroti kekalahan Indonesia dari Libya dan kritikan yang diterima pelatih Shin Tae-yong dan para pemainnya.

Meskipun poin FIFA Indonesia dikurangi 2,07 akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia masih berada di peringkat 146 dunia, di bawah Vietnam (94), Thailand (113), dan Malaysia (130).