Statistik Gila Tmnas Indonesia atas Libya meski Kalah 1-2: Unggul Penguasaan Bola hingga Peluang, Cuma Kalah Gol!

STATISTIK gila Timnas Indonesia atas Libya meski kalah 1-2 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia menghadapi Libya dalam laga jilid II yang dilangsungkan di Antalya, Turki pada Jumat (5/1/2024) malam WIB.

Sempat unggul 1-0 via aksi Yakob Sayuri pada menit keenam, skuad Garuda harus rela tumbang 1-2 dari sang lawan. Gol-gol Libya dilesakkan Osama Mukhtar pada menit kesembilan dan Ahmed Ekrawa (20’).

(Yakob Sayuri mencetak gol tunggal Timnas Indonesia ke gawang Libya. (Foto: PSSI)

Meski kalah 1-2, secara statistik Timnas Indonesia unggul atas wakil Afrika tersebut. Menurut laporan laman Lapangbola.com, Timnas Indonesia melepaskan 11 kali percobaan, berbanding 8 yang dilepaskan Libya.

Akan tetapi, dari 11 peluang Timnas Indonesia itu, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan hanya melepas 2 shots on target, dan 5 shots off target. Sementara di kubu Libya, melepaskan 4 on target dan 1 off target.

Dari segi penguasaan bola, Timnas Indonesia lebih unggul dengan 56 persen berbanding 44 persen milik Libya. Kemudian dari umpan, Timnas Indonesia mencatatkan 396/479 berbanding 305/390 milik Libya.

Akurasi umpan juga Timnas Indonesia unggul 82 persen, berbanding 78 persen milik Libya. Selanjutnya, Timnas akan menghadapi Iran di laga uji coba terakhir pada 9 Januari 2024 di Qatar.