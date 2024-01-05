Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Jenderal Lapangan Tengah, Ivar Jenner Banjir Pujian Kelar Laga Timnas Indonesia vs Libya Jilid II

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |22:45 WIB
Jadi Jenderal Lapangan Tengah, Ivar Jenner Banjir Pujian Kelar Laga Timnas Indonesia vs Libya Jilid II
Ivar Jenner tampil gemilang di laga Timnas Indonesia vs Libya. (Foto: PSSI)
A
A
A

GELANDANG Timnas Indonesia, Ivar Jenner, banjir pujian meski skuad Garuda kalah 1-2 dari Libya di laga uji coba yang dilangsungkan di Antalya, Turki, Jumat (5/1/2024) malam WIB. Pemain milik Jong Utrecht ini banjir pujian karena muncul sebagai jenderal lapangan tengah Timnas Indonesia di laga yang baru saja berakhir.

Dalam laga tersebut, Ivar Jenner bermain selama 75 menit sebelum diganti Ricky Kambuaya. Ia pun mencatatkan assist atas gol yang dibuat Yakob Sayuri pada menit keenam dan membuat Timnas Indonesia unggul 1-0, sebelum akhirnya dibalikkan Libya menjadi 2-1.

Ivar Jenner

(Ivar Jenner muncul sebagai otak serangan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Umpan-umpan matang dari Ivar Jenner selalu tepat diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia. Selain itu, Ivar Jenner cukup lugas di lini tengah Timnas Indonesia bersama Justin Hubner.

Tak hanya pintar membangun serangan, gelandang 19 tahun ini juga piawai memutus serangan cepat lawan. Penampilan pemain bernomor punggung 24 itu pun mendapatkan pujian warganet di laman Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Jumat (5/1/2024). Mereka turut mengapresiasi Ivar dan juga pemain lainnya.

"Mas Ivar, man of the match," tulis akun @hikmayaturrohmi,

"Ivar Jenner, penampilan terbaik," tulis akun @keinara0912.

"Ivar keren malam ini," sambung akun @rrrdumpieww.

"Ivar dan Justin mainnya oke banget," tulis akun @pratamahengkyridho

Halaman:
1 2
      
