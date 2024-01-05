Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 1-2 dari Libya di Laga Jilid 2: Turun Drastis?

Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat 146 dunia setelah kalah 1-2 dari Libya di laga jilid 2. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 1-2 dari Libya di laga jilid 2 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia untuk kedua kalinya menghadapi Libya di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, Jumat (5/1/2024) malam WIB.

Di laga pertama yang berlangsung pada Selasa 2 Januari 2024 malam WIB, Timnas Indonesia yang menguasai pertandingan hingga 60 persen justru kesulitan menembus pertahanan lawan. Alih-alih merepotkan pertahanan Libya, gawang Timnas Indonesia kawalan Syahrul Trisna justru kemasukan empat gol.

Ironisnya, tiga dari empat gol yang masuk ke gawang Timnas Indonesia tercipta karena kesalahan sendiri. Meski kalah 4-0, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak kecewa.

"Pertandingan kemarin melawan Libya fokusnya kepada insting pertandingan, fisik pertandingan, jadi hasil tidak terlalu penting,” kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI.

Kelar laga tersebut, Shin Tae-yong melakukan evaluasi. Ia pun menargetkan membawa Timnas Indonesia menang atas Libya dalam laga yang digelar Jumat, (5/1/2024) malam WIB.

Sayangnya, ambisi Shin Tae-yong membalaskan dendam tiga hari lalu tidak kesampaian. Timnas Indonesia lagi-lagi kalah kali ini dengan skor 1-2. Gol Yakob Sayuri pada menit enam sempat membuat Timnas Indonesia unggul 1-0, namun Libya sanggup membalikkannya via aksi Osama Mukhtar dan Ahmed Ekrawa.