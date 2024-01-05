Kabar Baik untuk Timnas Indonesia, Jordi Amat Sebut Cederanya Mulai Pulih Jelang Piala Asia 2023

Jordi Amat dipastikan fit sebelum Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

ANTALYA – Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, menjalani latihan khusus karena sedang masa pemulihan cedera pada bahunya. Jordi mengungkapkan kondisinya semakin membaik dan berharap akan pulih total di Piala Asia 2023.

Jordi baru bergabung ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki pada 27 Desember 2023. Terhitung, pemain Johor Darul Ta’zim itu telak satu minggu. Hal itu dikarenakan dirinya harus bertolak ke Spanyol terlebih dulu untuk menjalani perawatan medis pada cedera bahu yang dideritanya.

Meski masih dibalut cedera, Jordi tampil saat Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-4 dari Libya pada laga uji coba pertama, Selasa (2/1) lalu. Bek berusia 31 tahun tidak tampil penuh, melainkan baru masuk di babak kedua.

Kini, Jordi dan para pemain yang lain tengah bersiap untuk kembali menghadapi Libya. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, Jumat (5/1/2023) jam 20.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Jordi membeberkan kembali kondisi cedera bahunya. Mantan pemain Swansea City ini mengungkapkan kalau dirinya menjalani latihan khusus di Timnas Indonesia yang membuat kondisinya sekarang semakin membaik.

“Kami sudah melakukan proses pemulihan yang cukup banyak untuk bahu saya,” kata Jordi dalam keterangannya, Jumat (5/1/20234).

“Setiap hari kami melakukan latihan khusus. Jadi, keadaan semakin baik,” sambungnya.