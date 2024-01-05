Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kabar Baik untuk Timnas Indonesia, Jordi Amat Sebut Cederanya Mulai Pulih Jelang Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |15:09 WIB
Kabar Baik untuk Timnas Indonesia, Jordi Amat Sebut Cederanya Mulai Pulih Jelang Piala Asia 2023
Jordi Amat dipastikan fit sebelum Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA – Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, menjalani latihan khusus karena sedang masa pemulihan cedera pada bahunya. Jordi mengungkapkan kondisinya semakin membaik dan berharap akan pulih total di Piala Asia 2023.

Jordi baru bergabung ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki pada 27 Desember 2023. Terhitung, pemain Johor Darul Ta’zim itu telak satu minggu. Hal itu dikarenakan dirinya harus bertolak ke Spanyol terlebih dulu untuk menjalani perawatan medis pada cedera bahu yang dideritanya.

Meski masih dibalut cedera, Jordi tampil saat Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-4 dari Libya pada laga uji coba pertama, Selasa (2/1) lalu. Bek berusia 31 tahun tidak tampil penuh, melainkan baru masuk di babak kedua.

Kini, Jordi dan para pemain yang lain tengah bersiap untuk kembali menghadapi Libya. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, Jumat (5/1/2023) jam 20.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Jordi membeberkan kembali kondisi cedera bahunya. Mantan pemain Swansea City ini mengungkapkan kalau dirinya menjalani latihan khusus di Timnas Indonesia yang membuat kondisinya sekarang semakin membaik.

“Kami sudah melakukan proses pemulihan yang cukup banyak untuk bahu saya,” kata Jordi dalam keterangannya, Jumat (5/1/20234).

“Setiap hari kami melakukan latihan khusus. Jadi, keadaan semakin baik,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177376/jordi_cruyff_bisa_menjadi_pelatih_caretaker_timnas_indonesia_pada_november_2025_jordicruyff-uGVy_large.jpg
Tak Dipecat, Jordi Cruyff Mainkan Formasi Apa jika Pimpin Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177374/berikut_lima_pelatih_dengan_masa_jabatan_tersingkat_di_timnas_indonesia-DTPx_large.jpg
5 Pelatih dengan Masa Jabatan Tersingkat di Timnas Indonesia, Nomor 1 Bukan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177363/patrick_kluivert-Ii9k_large.jpg
Usai Dipecat dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Langsung Tutup Kolom Komentar di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177358/jesus_casas-3FC2_large.jpg
5 Tim yang Pernah Dilatih Jesus Casas, Nomor 1 Tim Penghancur Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/49/1633387/jorge-martin-dipastikan-absen-dalam-motogp-malaysia-2025-qsp.webp
Jorge Martin Dipastikan Absen dalam MotoGP Malaysia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Denmark Open 2025: Fajar/Fikri Tak Mau Ulangi Kesalahan, Fokus Hadapi Lane/Vendy
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement