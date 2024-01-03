Shin Tae-yong Buka-bukaan soal Kondisi Jordi Amat Jelang Piala Asia 2023: Lawan Irak Dia Sembuh Total!

ANTALYA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka-bukaan soal kondisi bek naturalisasinya, Jordi Amat, jelang mentas di Piala Asia 2023. Meski kini kondisi Jordi Amat belum pulih 100 persen dari cedera bahu, Shin Tae-yong yakin betul Jordi Amat bakal sembuh total saat melawan Timnas Irak di laga perdana Piala Asia 2023.

Seperti diketahui, Jordi Amat terlambat bergabung pemusatan latihan Timnas Indonesia. Pemain Johor Darul Takzim itu harus menjalani perawatan medis karena cederanya di Spanyol terlebih dahulu.

Jordi Amat baru tiba di Turki pada Kamis 28 Desember 2023. Meski demikian, pemain berusia 31 tahun itu langsung melahap latihan bersama skuad Garuda dan bermain dalam pertandingan melawan Libya, Selasa 2 Januari 2024.

Dalam pertandingan itu, Jordi Amat diturunkan pada babak kedua dan mengemban amanah sebagai kapten. Sayangnya, Timnas Indonesia harus mengakui kekuatan Libya setelah diberondong empat gol tanpa balas.