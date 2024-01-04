Napoli dan Tottenham Hotspur Siap Rebutan Bek Genoa, Radu Dragusin

Radu Dragusin jadi incaran banyak klub elit Eropa di bursa transfer musim dingin 2024 (Foto: Instagram/Genoa)

NAPLES – Bek Genoa, Radu Dragusin, jadi incaran banyak klub besar Eropa di bursa transfer Januari ini. Setelah Tottenham Hotspur, kini Napoli muncul sebagai pesaing untuk mengamankan jasa pemain asal Romania itu.

Dragusin tampil mengesankan setelah dipermanenkan oleh Genoa dari Juventus seharga 5,5 juta Euro (Rp93,2 miliar) pada musim panas 2023 lalu. Dia selalu bermain dalam 18 pertandingan di paruh pertama musim Liga Italia 2023/2024.

Penampilan solidnya di lini belakang Genoa pun menarik minat dari sejumlah klub top Eropa seperti Manchester United, Newcastle United hingga Tottenham Hotspur. Pihak klub disebut meminta mahar sebesar 35 juta Euro kepada para klub tersebut untuk menebus bek andalan mereka itu.

Spurs pun disebut bersedia menggelontorkan dana sebesar itu untuk melabuhkan Dragusin ke Tottenham Hotspur Stadium. Namun, pada tawaran pertama, mereka hanya mengeluarkan 23 juta Euro (Rp390 miliar) sehingga Genoa menolaknya.

Kini, menurut laporan Football Italia, pada Rabu (3/1/2024), Napoli bakal meningkatkan upaya mereka untuk mendapatkan Dragusin. Mereka dikabarkan akan menawarnya dengan mahar 20 juta Euro (Rp339 miliar) dengan tambahan Leo Ostigard sebagai pertukarannya.

Kendati demikian, The Lilywhites -julukan Spurs- diyakini bakal menaikkan tawaran mereka lagi untuk memboyong bek berusia 21 tahun itu. Seperti dilaporkan sebelumnya bahwa mereka bersedia menebus biaya sebesar 35 juta Euro yang dibanderol oleh Genoa.