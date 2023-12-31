Diincar Manchester United hingga Tottenham Hotspur, Radu Dragusin Lebih Tertarik Bertahan di Genoa

GENOA – Pemain Genoa, Radu Dragusin dikabarkan tengah dilirik tim-tim top Eropa seperti Manchester United hingga Tottenham Hotspur. Berpeluang bermain di klub-klub besar, Dragusin justru memberikan sinyal lebih tertarik bertahan di Genoa.

Radu Dragusin merupakan bek andalan Genoa yang baru saja dibeli dari Juventus. Pemain asal Romania itu tampil impresif selama 18 pertandingan Liga Italia 2023-2024. Dia sukses mencatatkan dua gol dan satu assist untuk I Rossoblu -julukan Genoa.

Selain didukung postur tinggi untuk menciptakan gol melalui sundullan, Dragusin juga kuat dalam skema defensif. Pemain berusia 21 tahun itupun menarik minat sejumlah klub besar, termasuk Tottenham dan Manchester United.

Dragusin bisa saja dilepas oleh Genoa pada bursa transfer musim dingin dengan klausul 30 juta euro (Rp510 miliar). Namun demikian, dia juga bisa memperbarui kontraknya meski masih cukup panjang (hingga 2027).

Soal ini, Dragusin mengatakan masih mempertimbangkan keputusan masa depannya. Akan tetapi, mantan pemain Sampdoria itu mengisyaratkan akan bertahan di Stadion Luigi Ferraris.

“Saya tidak tahu, kita harus lihat nanti, tapi kami akan mencapai kesepakatan,” kata Dragusin dikutip dari Football Italia, Minggu (31/12/2023).