Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bikin 2 Blunder Fatal di Laga Timnas Indonesia vs Libya, Justin Hubner Akui Masih Beradaptasi

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |23:51 WIB
Bikin 2 <i>Blunder</i> Fatal di Laga Timnas Indonesia vs Libya, Justin Hubner Akui Masih Beradaptasi
Justin Hubner mengakui bertanggung jawab untuk dua blunder fatalnya di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA - Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, melakukan dua blunder fatal yang berujung gol untuk Timnas Libya pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Sang pemain belakang mengakui masih beradaptasi dengan pola permainan Timnas Indonesia.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Libya itu berlangsung di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Selasa (2/1/2024) malam WIB. Gol bagi tim tamu disarangkan Ahmad Ekrawa (25'), Omar Alkhoja (58'), Nouradin Elgelaib (89'), dan Alaa Alqijdar (90+2').

Justin Hubner

Dalam laga tersebut, Hubner masuk pada babak kedua. Sayangnya, dia melakukan dua blunder fatal yang berujung gol untuk lawan.

Kesalahan pertama adalah saat Hubner mencoba melepaskan umpan ke sisi kanan, yang kemudian dicuri oleh pemain Libya. Blunder kedua adalah saat pemain Wolverhampton Wanderers itu melepaskan umpan diagonal di muka gawang yang dipotong langsung oleh lawan.

Selepas pertandingan, Hubner mengakui masih beradaptasi dengan permainan Timnas Indonesia. Dia pun dengan jujur bertanggung jawab atas kedua gol tersebut.

“Ini adalah pertandingan pertama saya, ini sangat sulit karena musim baru bagi saya. Formasi baru,” kata Hubner selepas laga, Selasa (2/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176704/marselino_ferdinan-ixD6_large.jpg
Marselino Ferdinan Ungkap Target yang Ingin Dicapai di AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176658/marselino_ferdinan_sudah_gatal_ingin_latihan_bareng_as_trencin-2uEo_large.jpeg
Marselino Ferdinan Sudah Gatal Ingin Latihan Bareng AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632145/bikepackers-escape-sukses-guncang-kulon-progo-plo.webp
Bikepackers Escape Sukses Guncang Kulon Progo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/para_pemain_cape_verde.jpg
Daftar 3 Negara Debutan di Piala Dunia 2026, Ada 2 dari Asia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement