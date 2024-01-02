Bikin 2 Blunder Fatal di Laga Timnas Indonesia vs Libya, Justin Hubner Akui Masih Beradaptasi

Justin Hubner mengakui bertanggung jawab untuk dua blunder fatalnya di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

ANTALYA - Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, melakukan dua blunder fatal yang berujung gol untuk Timnas Libya pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Sang pemain belakang mengakui masih beradaptasi dengan pola permainan Timnas Indonesia.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Libya itu berlangsung di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Selasa (2/1/2024) malam WIB. Gol bagi tim tamu disarangkan Ahmad Ekrawa (25'), Omar Alkhoja (58'), Nouradin Elgelaib (89'), dan Alaa Alqijdar (90+2').

Dalam laga tersebut, Hubner masuk pada babak kedua. Sayangnya, dia melakukan dua blunder fatal yang berujung gol untuk lawan.

Kesalahan pertama adalah saat Hubner mencoba melepaskan umpan ke sisi kanan, yang kemudian dicuri oleh pemain Libya. Blunder kedua adalah saat pemain Wolverhampton Wanderers itu melepaskan umpan diagonal di muka gawang yang dipotong langsung oleh lawan.

Selepas pertandingan, Hubner mengakui masih beradaptasi dengan permainan Timnas Indonesia. Dia pun dengan jujur bertanggung jawab atas kedua gol tersebut.

“Ini adalah pertandingan pertama saya, ini sangat sulit karena musim baru bagi saya. Formasi baru,” kata Hubner selepas laga, Selasa (2/1/2024).