Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Libya di Duel Jilid I, Nomor 1 Justin Hubner!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |22:18 WIB
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Libya di Duel Jilid I, Nomor 1 Justin Hubner!
Justin Hubner menjadi salah satu penyebab Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Timnas Libya di laga uji coba (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

BERIKUT lima penyebab Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Timnas Libya di duel jilid I. Laga di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Selasa (2/1/2024) malam WIB itu tidak berakhir manis.

Gol bagi Libya disarangkan Ahmad Ekrawa (25'), Omar Alkhoja (58'), Nouradin Elgelaib (89'), dan Alaa Alqijdar (90+2'). Indonesia harus menelan kekalahan di laga uji coba pertama.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Lalu, apa saja lima penyebab Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya? Simak ulasannya.

5. Belum Padu

Rafael Struick berusaha mengejar bola di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Ini merupakan laga pertama Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Wajar jika pergerakan antarpemain juga belum padu. Dalam beberapa momen terlihat kesalahan-kesalahan umpan terjadi.

Hal itu tentu tidak terlepas dari belum padunya permainan Timnas Indonesia. Hal ini masih bisa diperbaiki jelang Piala Asia 2023.

4. Bingung di 1/3 Akhir

Dendy Sulistyawan mencari celah di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Tidak padunya pergerakan pemain menyebabkan Indonesia sulit ketika memasuki 1/3 akhir lapangan lawan. Gelandang mau pun penyerang yang memegang bola, bingung ketika harus mengambil keputusan.

Alhasil, beberapa momen untuk melancarkan transisi cepat dari bertahan ke menyerangm, menjadi terbuang sia-sia terutama di babak pertama. Permainan lebih membaik di babak kedua ketika Shin Tae-yong mengganti 10 pemain!

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176704/marselino_ferdinan-ixD6_large.jpg
Marselino Ferdinan Ungkap Target yang Ingin Dicapai di AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176658/marselino_ferdinan_sudah_gatal_ingin_latihan_bareng_as_trencin-2uEo_large.jpeg
Marselino Ferdinan Sudah Gatal Ingin Latihan Bareng AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632287/janice-tjen-tembus-perempat-final-jinan-open-2025-usai-tumbangkan-yafan-wang-xcy.webp
Janice Tjen Tembus Perempat Final Jinan Open 2025 usai Tumbangkan Yafan Wang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/02/pelatih_juventus_igor_tudor.jpg
Juventus Justru Krisis Gelandang Jelang Bursa Transfer Januari 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement