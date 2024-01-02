5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Libya di Duel Jilid I, Nomor 1 Justin Hubner!

Justin Hubner menjadi salah satu penyebab Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Timnas Libya di laga uji coba (Foto: Instagram/@justinhubner5)

BERIKUT lima penyebab Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Timnas Libya di duel jilid I. Laga di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Selasa (2/1/2024) malam WIB itu tidak berakhir manis.

Gol bagi Libya disarangkan Ahmad Ekrawa (25'), Omar Alkhoja (58'), Nouradin Elgelaib (89'), dan Alaa Alqijdar (90+2'). Indonesia harus menelan kekalahan di laga uji coba pertama.

Lalu, apa saja lima penyebab Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya? Simak ulasannya.

5. Belum Padu

Ini merupakan laga pertama Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Wajar jika pergerakan antarpemain juga belum padu. Dalam beberapa momen terlihat kesalahan-kesalahan umpan terjadi.

Hal itu tentu tidak terlepas dari belum padunya permainan Timnas Indonesia. Hal ini masih bisa diperbaiki jelang Piala Asia 2023.

4. Bingung di 1/3 Akhir

Tidak padunya pergerakan pemain menyebabkan Indonesia sulit ketika memasuki 1/3 akhir lapangan lawan. Gelandang mau pun penyerang yang memegang bola, bingung ketika harus mengambil keputusan.

Alhasil, beberapa momen untuk melancarkan transisi cepat dari bertahan ke menyerangm, menjadi terbuang sia-sia terutama di babak pertama. Permainan lebih membaik di babak kedua ketika Shin Tae-yong mengganti 10 pemain!