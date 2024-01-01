Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Olivier Giroud Girang AC Milan Kokoh di 3 Besar Klasemen Liga Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |21:07 WIB
Olivier Giroud Girang AC Milan Kokoh di 3 Besar Klasemen Liga Italia 2023-2024
Olivier Giroud girang AC Milan bertengger di tiga besar klasemen Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)
A
A
A

MILAN - Olivier Giroud senang AC Milan bisa bertahan di tiga besar klasemen memasuki paruh musim Liga Italia 2023-2024. Apalagi, Rossoneri belakangan mulai menunjukkan konsistensi.

Terbaru, AC Milan menang 1-0 atas Sassuolo pada giornata 18 Liga Italia 2023-2024. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion San Siro, Milan, Minggu 31 Desember 2023 malam WIB.

AC Milan menang 1-0 atas Sassuolo (Foto: AC Milan)

Giroud mengatakan sangat senang saat timnya dapat meraih kemenangan yang ditargetkan. Dia nilai kemenangan itu buah kerja keras timnya sepanjang 90 menit.

"Kemenangan penting," kata Olivier Giroud dilansir dari Tuttomercato, Senin (1/1/2024).

Mantan pemain Chelsea itu mengatakan timnya harus meraih hasil maksimal dari laga ke laga seperti saat ini. Hal itu agar AC Milan tidak terlempar dalam perebutan gelar juara.

Halaman:
1 2
      
