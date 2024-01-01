Masih Dibutuhkan, Clement Lenglet Takkan Dilepas Aston Villa ke AC Milan

Pemain Aston Villa, Clement Lenglet diincar AC Milan di bursa transfer musim dingin 2024. (Foto: Reuters)

BIRMINGHAM - Penggawa Aston Villa, Clement Lenglet menjadi incaran sejumlah top Eropa, termasuk AC Milan. Namun, pelatih Aston Villa, Unai Emery memastikan Lenglet takkan ke mana-mana lantaran skuadnya masih membutuhkan bek asal Prancis tersebut.

Sebagaimana diketahui, Villa meminjam Lenglet dari Barcelona dengan durasi satu musim. Aston Villa pun membayar 75 persen gaji sang pemain untuk menuntaskan transfernya.

Sampa saat ini penampilan Lenglet pun memuaskan, karena itu Unai Emery mengatakan pemain berposisi bek itu masih masuk proyeksi Aston Villa sejauh ini. Ia menilai Lenglet memiliki peran itu yang cukup penting bersama tim asuhannya sampai saat ini.

"Saya membutuhkannya, tim membutuhkannya sekarang," kata Unai dilansir dari Tuttomercato, Senin (1/1/2024).

Pelatih berusia 52 tahun itu mengatakan Aston Villa dan Barcelona tidak ada pertimbangan kontrak lanjutan dengan rumor Clement Lenglet diburu AC Milan. Jadi, pemain itu dipastikan akan bertahan bersama timnya sampai akhir musim.