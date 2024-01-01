Reaksi Mikel Arteta Usai Arsenal Kena Comeback Fulham 1-2: Hari yang Sangat Berat dan Menyedihkan!

REAKSI pelatih Arsenal, Mikel Arteta, usai timnya kena comeback Fulham sehingga kalah 1-2 di pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024. Dia menyebut hasil minor ini membuat hari Arsenal menjadi sangat berat dan menyedihkan.

Ya, Arsenal harus menelan pil pahit kala bertandang ke markas Fulham, yakni Stadion Craven Cottage, Minggu 31 Desember 2023 malam WIB. Mereka sejatinya bisa unggul cepat lebih dahulu lewat gol Bukayo Saka pada menit ke-5.

Sayangnya, setelah itu, The Gunners -julukan Arsenal- kena comeback Fulham. Tuan rumah membalas dua gol sehingga membalikkan keadaan lewat gol Raul Jimenez (29) dan Bobby De Cordova Reid (59’).

Arteta pun tak bisa menerima kenyataan yang ada. Sebab, Arsenal benar-benar mengincar poin penuh dalam laga itu.

Pasalnya, di laga sebelumnya, Arsenal diketahui harus mendapat kekalahan juga. Melawan West Ham United, Gabriel Jesus cs kalah dengan skor 0-2.