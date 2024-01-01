Usai Dihajar Fulham 1-2, Mikel Arteta: Permainan Terburuk Arsenal di Musim Ini

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, benar-benar tidak senang dengan kekalahan yang diterima timnya kala bertandang ke markas Fulham, pada Minggu 31 Desember 2023 malam WIB. Memainkan laga pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024 dengan penuh percaya diri, The Gunners –julukan Arsenal– justru tak berdaya dan kalah 1-2 dari Fulham.

Menurut Arteta, permainan Arsenal di Craven Cottage, markas Fulham, benar-benar buruk. Bahkan pelatih asal Spanyol itu sampai mengatakan itu adalah penampilan terburuk Arsenal di sepanjang musim ini.

"Hari yang berat. Hari yang menyedihkan. Tiga hari yang lalu (saat kalah 0-2 dari West Ham) kami memainkan pertandingan yang kami kalah, padahal kami benar-benar ingin memenangkannya,” ujar Artetal, dikutip dari BBC, Senin (1/1/2024).

“Tetapi hari ini adalah pertandingan terburuk kami musim ini. Kecepatan, tujuan kami dalam serangan, pertahanan kami adalah yang terbaik kedua, kami tidak bisa mendominasi dan mendapat masalah karenanya,” tambahnya.

Dalam kekalahan itu, Arsenal sejatinya menjadi tim yang unggul terlebih dahulu. Bahkan keunggulan yang dipersembahkan oleh Bukayu Saka itu tercipta ketika laga baru berjalan lima menit.