Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Vietnam Ketar-ketir Hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Pengamat Sepakbola Vietnam Ragu Bisa Raih Kemenangan

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |12:30 WIB
Timnas Vietnam Ketar-ketir Hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Pengamat Sepakbola Vietnam Ragu Bisa Raih Kemenangan
Timnas Vietnam kala berlaga. (Foto: VFF)
A
A
A

PENGAMAT sepakbola Vietnam, Vu Manh Hai, ketar-ketir dengan kiprah Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Dia yakin Timnas Vietnam akan kesulitan melalui laga-laga di fase grup, termasuk melawan Timnas Indonesia.

Penyebab kekhawatiran Vu Manh Hai karena sosok pelatih Timnas Vietnam saat ini, Philippe Troussier. Dia menilai Philippe Troussier belum sepenuhnya bisa membuktikan diri mampu membawa Timnas Vietnam berjaya.

Timnas Vietnam

Di tengah kondisi itu, Timnas Vietnam pun dihadapkan dengan lawan-lawan berat di Piala Asia 2023. Tergabung di Grup D, Timnas Vietnam akan menghadapi Jepang, Irak, dan Timnas Indonesia.

Di atas kertas, Timnas Indonesia jadi lawan paling ringan untuk Timnas Vietnam. Tetapi, Vu Manh Hai tetap meragukan peluang negaranya bisa menang melawan skuada Garuda -julukan Timnas Indonesia- asuhan Shin Tae-yong nanti.

“Saya kira Troussier memanggil tim muda seperti akan mengalami masa-masa sulit di putaran final Piala Asia 2023,” ujar Vu Manh Hai, dikutip dari Soha.vn, Minggu (31/12/2023).

“Bahkan tugas merebut peringkat ketiga Grup D akan sulit. Melawan Indonesia, kami belum yakin bisa melakukannya. Oke jika menang, tapi dua tim lainnya (Jepang, Irak) terlalu kuat," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631391/kluivertout-bergema-di-sosmed-usai-kubur-mimpi-indonesia-lolos-piala-dunia-2026-atg.webp
#Kluivertout Bergema di Sosmed usai Kubur Mimpi Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/patrick_pluivert.jpg
Patrick Kluivert Justru Minta Fans Garuda Bangga usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Kok Bisa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement