Timnas Vietnam Ketar-ketir Hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Pengamat Sepakbola Vietnam Ragu Bisa Raih Kemenangan

PENGAMAT sepakbola Vietnam, Vu Manh Hai, ketar-ketir dengan kiprah Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Dia yakin Timnas Vietnam akan kesulitan melalui laga-laga di fase grup, termasuk melawan Timnas Indonesia.

Penyebab kekhawatiran Vu Manh Hai karena sosok pelatih Timnas Vietnam saat ini, Philippe Troussier. Dia menilai Philippe Troussier belum sepenuhnya bisa membuktikan diri mampu membawa Timnas Vietnam berjaya.

Di tengah kondisi itu, Timnas Vietnam pun dihadapkan dengan lawan-lawan berat di Piala Asia 2023. Tergabung di Grup D, Timnas Vietnam akan menghadapi Jepang, Irak, dan Timnas Indonesia.

Di atas kertas, Timnas Indonesia jadi lawan paling ringan untuk Timnas Vietnam. Tetapi, Vu Manh Hai tetap meragukan peluang negaranya bisa menang melawan skuada Garuda -julukan Timnas Indonesia- asuhan Shin Tae-yong nanti.

“Saya kira Troussier memanggil tim muda seperti akan mengalami masa-masa sulit di putaran final Piala Asia 2023,” ujar Vu Manh Hai, dikutip dari Soha.vn, Minggu (31/12/2023).

“Bahkan tugas merebut peringkat ketiga Grup D akan sulit. Melawan Indonesia, kami belum yakin bisa melakukannya. Oke jika menang, tapi dua tim lainnya (Jepang, Irak) terlalu kuat," lanjutnya.