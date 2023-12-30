Timnas Vietnam Diprediksi Takkan Bersinar di Piala Asia 2023, Ini Alasannya

TIMNAS Vietnam diprediksi takkan bersinar di Piala Asia 2023. Pakar sepakbola Vietnam, Vu Manh Hai, meragukan The Golden Star – julukan Vietnam – bakal bersinar di turnamen antarnegara Asia tersebut.

Vietnam mendaftarkan 34 pemain untuk skuad bayangan Piala Asia 2023. Dalam daftar tersebut, ada banyak pemain muda yang kurang berpengalaman.

Pemain senior seperti Nguyen Van Quyet, Nguyen Cong Phuong dan Ho Tan Tai ditinggalkan begitu saja oleh pelatih Philippe Troussier. Juru formasi asal Prancis itu menggantikannya dengan sejumlah nama muda.

Melihat komposisi skuad sementara, Vu Manh Hai ragu Timnas Vietnam bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Terlebih, mereka akan tergabung bersama Indonesia, Irak, dan Jepang yang dinilai akan menjadi lawan-lawan sulit.

“Saya kira Pak Troussier memanggil tim muda seperti ini, kami akan mengalami masa-masa sulit di putaran final Piala Asia 2023. Bahkan tugas merebut peringkat ketiga Grup D akan sulit,” kata Vu Manh Hai dilansir dari Soha VN, Sabtu (30/12/2023).

“Melawan Indonesia, kami belum yakin bisa melakukannya. (Kalau) menang. Oke. Tapi dua tim lainnya (Jepang, Irak) terlalu kuat. Jadi kami punya peluang tapi itu akan menjadi tantangan besar bagi pelatih Troussier,” tambahnya.